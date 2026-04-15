В Волгограде и области возвели 216 тыс. квадратных метров жилья





В Волгоградской области за три месяца 2026 года ввели в эксплуатацию жилые дома общей площадью 216,5 тыс. кв. метров. По данным Волгоградстата, за январь-март объем индивидуального строительства составил 169,2 тысячи квадратных метров. В сегменте жилищного строительства эта доля достигла 78,2%.

Строительные компании, в свою очередь, ввели в эксплуатацию МКД общей площадью 47,3 тыс. кв. метров.



Больше всего строится домов в городах - 77% жилья, или 166,6 тыс. кв. метров. В сельской местности возведено 49,8 тыс. кв. метров, или 23%.



При этом на долю Волгограда приходится 36,6% от общего объема жилья, построенного в регионе.



