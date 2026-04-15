



Для удобства туристов на предстоящих майских праздниках железнодорожное сообщение между Волгоградом и Москвой будет усилено дополнительными поездами. По данным ПривЖД, изменения затронут два популярных ж/д маршрута.

Поезд №485/486 «Волгоград – Москва» на предстоящих праздниках совершит четыре рейса. Из областного центра он будет стартовать в 6:40 29 апреля и 3, 7, 11 мая с прибытием в столицу на следующий день в 5:48. В обратном направлении поезд отправится в 15:54 30 апреля, 4, 8, 12 мая. В город на Волге пассажиры прибудут на следующие сутки в 14:46.

Поезд №579/580 «Волгоград – Москва» отправится из Волгограда 29 апреля и 11 мая в 3:15 и прибудет в столицу на следующие сутки в 5:00. Обратно он стартует 30 апреля, 12 мая в 11:20 с прибытием в Волгоград на следующий день в 9:50.