



В хуторе Кругловка Нехаевского района Волгоградской области местные жители бьют тревогу из-за неработающего детского сада. Руководство учреждения попросило родителей не приводить детей из-за коммунальной аварии.

- Детский сад ещё несколько лет назад был капитально отремонтирован. В него были вложены 27 млн рублей. И всё было хорошо, пока в 2025 году не произошёл первый тревожный звоночек. Дошкольное учреждение оснащено системой отопления. За циркуляцию теплоносителя отвечали два насоса. Один из них вышел из строя, - рассказал журналистам хуторянин.

По словам мужчины, по-хозяйски было бы сразу же заменить оборудование, однако на это то ли махнули рукой, то ли решили сэкономить, но в зимний сезон 2025-2026 года детсад вошёл с одним насосным агрегатом. Кое-как проработав самые морозы, весной и вторая установка вышла из строя.

- У меня сестра водит туда детей. На днях им сказали, что больше ребят принимать не смогут. Конечно, сейчас за окном не -20, но и в условиях такой дождливой и прохладной весны без подтопки безопасные условия обеспечить для детей в детсаду невозможно. Звонил в район, говорят, что знают о проблеме, но на ремонт потребуется время. А что же делать родителям? Далеко не каждому на работе готовы предоставить отгул, - добавил сельчанин.

Редакция обратилась в администрацию Нехаевского района с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Муниципальные власти действительно оказались в курсе проблемы и уже наметили пути решения.

- Авария произошла в пятницу в котельной. Новый насос мы уже заказали. Как ожидаем, в начале следующей неделе он будет доставлен. Сразу же произведём замену и запустим отопление, - рассказал заместитель главы Нехаевского района Николай Фролов.

Руководитель обратил внимание, что с 15 апреля в муниципальном образовании закончился отопительный сезон, но в связи с холодными условиями подтопка социальных учреждений в районе продолжается. К беспокойству родителей власти относятся с пониманием и наладили с ними связь.

- Насколько мне известно, сейчас в детском саду работает одна дежурная группа. Подтопка учреждения осуществляется с помощью электроэнергии. Делаем всё возможное, для того чтобы ускорить восстановительные работы, - подытожил Николай Фролов.

Фото: жители хутора