Волгоградцы забрали из касс магазинов 1,2 миллиарда рублей





В 2025 году жители и гости региона 645 тысяч раз воспользовались сервисом «наличные на кассе» и получили в торговых точках более 1,2 млрд рублей. Этот показатель превышает уровень 2024 года более чем в 1,5 раза. В среднем сумма одной операции составила около 2 тысяч рублей, сообщили в волгоградском отделении Банка РФ.

Сервис «наличные на кассе» позволяет повысить доступность финансовых услуг для жителей небольших населенных пунктов, где нет офисов банков, а порой и банкоматов. По данным на 1 января 2026 года, в регионе снять наличные одновременно с покупкой можно в более чем 1,4 тыс. торговых точек. Две трети из них расположены в районах области.



Сервис выдачи купюр работает в сетевых супермаркетах, небольших сельских магазинах, а также на 191 АЗС.



Важно, что за одну операцию с карты можно снять не более пяти тысяч рублей, в месяц – не более 30 тысяч рублей.



