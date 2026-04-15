Мошенники чаще стали использовать схему с бесконтактной оплатой





В России фиксируется рост мошеннических схем с использованием технологии бесконтактной оплаты. Как рассказал депутат Госдумы Антон Немкин, для этого аферисты используют вредоносное ПО.

Злоумышленники убеждают граждан установить вредоносное приложение, а затем под различными предлогами вынуждают совершать операции через банкоматы с использованием NFC. В результате средства переводятся на счета мошенников.

— Мы видим, что современные мошеннические схемы становятся все более комплексными: они сочетают технические инструменты, такие как вредоносное ПО и NFC, с агрессивной социальной инженерией. Человека буквально ведут по сценарию, заставляя совершать действия, которые в обычной ситуации он бы никогда не сделал, — подчеркнул Немкин.

Одной из главных точек входа для преступников остаются сторонние приложения, распространяемые вне официальных магазинов. Такие программы могут содержать трояны, снифферы и другие инструменты для перехвата данных и удаленного управления устройством.

— Необходимо комплексное решение: от усиления взаимодействия банков и операторов связи в рамках антифрод-платформ до повышения цифровой грамотности населения. Граждане должны четко понимать: любые требования установить приложение по ссылке или срочно совершить финансовую операцию — это ключевой признак мошенничества, — отметил член комитета ГД по информационной политике.