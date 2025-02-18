«Зажало водителя»: один человек пострадал в ДТП с троллейбусом в Волгограде





В Краснооктябрьском районе Волгограда в результате столкновения легкового автомобиля с троллейбусом маршрута №9 пострадал один человек, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

Авария произошла сегодня, 18 февраля, в 07-10 час. напротив дома № 27 по пр. Металлургов, где столкнулись автомашина «Лада» и троллейбус.

- В результате ДТП водитель автомашины «Лада» доставлен в медучреждение, - уточнили в Главке полиции.

Очевидцы с места ДТП сообщают, что в результате ДТП водителя легковушки зажало в салоне. Сотрудники оперативных службы вызволили пострадавшего и передали его медикам.

Напомним, что ДТП произошло с троллейбусом «ТролЗа», который двигался в крайнем правом ряду проспекта Металлургов в сторону ул. Маршала Еременко. Удар пришелся в левую переднюю часть кабины электротранспорта. В результате ДТП пассажиры и сотрудники МУП «Метроэлектротранс» не пострадали. Из-за аварии было затруднено движение по проспекту Металлургов. На время оформления ДТП троллейбусы №9 ходили только по проспекту Ленина. В настоящее время движение троллейбусов восстановлено по привычному маршруту.

Видео: Жесть Волгограда / t.me

Фото: администрации Волгограда