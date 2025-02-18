В Волгограде ДТП на пр. Металлургов изменило маршрут троллейбуса №9

Сегодня, 18 февраля, в Краснооктябрьском районе Волгограда легковой автомобиль врезался в троллейбус №9, парализовав движение общественного транспорта на этом участке, сообщили V102.RU в городской администрации.

ДТП произошло в 7.10 с троллейбусом «ТролЗа», который двигался в крайнем правом ряду проспекта Металлургов в сторону ул. Маршала Еременко.

- Удар пришелся в левую переднюю часть кабины электротранспорта. В результате ДТП пассажиры и сотрудники МУП «Метроэлектротранс» не пострадали, однако движение по пр. Металлургов существенно затруднено, - сообщили в мэрии.

На время оформления ДТП троллейбусы №9 двигаются по проспекту Ленина. По Второй продольной магистрали из Краснооктябрьского района в сторону центра можно добраться на автобусах №№ 21, 25 и 59.

Фото: администрации Волгограда