Тело отца подняли, сына ищут: под Волгоградом на водохранилище утонули два рыбака





В Дубовском районе Волгоградской области, в Стрельношироковском поселении, сегодня, 17 февраля, разыгралась трагедия на Волгоградском водохранилище. Как сообщает ИА «Высота 102», во время зимней рыбалки здесь провалились под лед двое мужчин. Тело одного уже подняли на поверхность, поиском второго в настоящее время занимаются водолазы.

По уточненной информации, утонувшие рыбаки – отец и сын – отправились на рыбалку утром в понедельник. Полынья, в которой они оба оказались, находилась в 150 метрах от берега.

– К настоящему моменту обнаружить и поднять на поверхность удалось спасателям тело 62-летнего мужчины, поиски его 34-летнего сына продолжаются, – сообщили информагентству собственные источники в экстренных службах региона.

В СУ СК России по Волгоградской области информацию о гибели рыбаков подтвердили.