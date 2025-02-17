Расследования

Забивший мать картофельной толкушкой волгоградец не нашел снисхождения в облсуде

Расследования 17.02.2025 16:03
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17.02.2025 16:03


Волгоградский областной суд оставил в силе приговор в отношении 61-летнего Сергея Косюченко, забившего 86-летнюю мать картофельной толкушкой. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе суда журналистам. Ближайшие 10 лет мужчина проведет в колонии строгого режима. 

Напомним, что зверское убийство прикованной к постели женщины было совершено в декабре 2023 года. В один из дней Косюченко, находясь в состоянии опьянения, поругался с матерью и, схватив, толкушку, стал с силой бить женщину. Удары пришлись по голове и телу пенсионерки. В результате женщина скончалась на месте происшествия. 

Из материалов уголовного дела следует, поводом для расправы стал отказы матери осужденного принимать пищу. 

В пресс-службе Волгоградского областного суда уточнили, что приговор, который ранее был вынесен Ворошиловским районным судом, оспорили прокуратура и адвокат Косюченко.  

– Областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, приговор Ворошиловского райсуда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, – сообщили в пресс-службе. 

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