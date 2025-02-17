Забивший мать картофельной толкушкой волгоградец не нашел снисхождения в облсуде





Волгоградский областной суд оставил в силе приговор в отношении 61-летнего Сергея Косюченко, забившего 86-летнюю мать картофельной толкушкой. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе суда журналистам. Ближайшие 10 лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

Напомним, что зверское убийство прикованной к постели женщины было совершено в декабре 2023 года. В один из дней Косюченко, находясь в состоянии опьянения, поругался с матерью и, схватив, толкушку, стал с силой бить женщину. Удары пришлись по голове и телу пенсионерки. В результате женщина скончалась на месте происшествия.

Из материалов уголовного дела следует, поводом для расправы стал отказы матери осужденного принимать пищу.

В пресс-службе Волгоградского областного суда уточнили, что приговор, который ранее был вынесен Ворошиловским районным судом, оспорили прокуратура и адвокат Косюченко.

– Областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, приговор Ворошиловского райсуда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, – сообщили в пресс-службе.