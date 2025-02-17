В Волгограде организатора незаконной миграции 66 иностранцев отправили в колонию

Волгоградский областной суд подтвердил законность приговора местному жителю Интизаму Салахову за организацию канала незаконной миграции, которым воспользовались 66 иностранцев. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, апелляционная инстанция оставила ранее вынесенный Кировским районным судом приговор без изменения.

Салахов признан виновным в совершении 66 эпизодов преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Ему назначено 3 года колонии общего режима. Салахов, как отмечается, признал вину. Однако приговор был обжалован стороной защиты и обвинения.

Установлено, что с февраля 2019 по июнь 2020 год, вступив в преступный сговор со своими знакомыми, за деньги он легализовал в РФ 66 иностранцев.

Для этого осуществлялась их фиктивная регистрация по месту пребывания, изготавливались поддельные документы в сфере миграционного контроля с использованием поддельных печатей и штампов. Кроме того, иностранцам незаконно оказывалось содействие в успешной сдачи комплексного экзамена.

Уголовное дело в отношении других участников преступной группы выделено в отдельное производство.