В Волгограде осудили бригадира за упавшего с крыши рабочего

Центральный районный суд Волгограда вынес приговор предпринимателю, по чьей вине во время капремонта дома погиб человек. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 51-летний мужчина признан виновным по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия произошла 21 ноября 2024 года при проведении ремонтных работ на крыше пятиэтажного дома №10 по ул. Краснознаменская. Предприниматель не обеспечил 21-летнего работника средствами индивидуальной защиты и страховки, в результате чего молодой человек сорвался с крыши и разбился насмерть.

Свою вину коммерсант полностью признал и принял меры к возмещению родителям погибшего работника морального вреда. С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновного и позиции стороны потерпевших суд приговорил мужчину к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что погибший, как и его работодатель, – граждане Узбекистана. Они работали на территории России легально и имели патент.

Фото СУ СК по Волгоградской области