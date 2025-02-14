Здоровье

В волгоградском РПН назвали причину подъема заболеваемости корью

Здоровье 14.02.2025 08:51
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14.02.2025 08:51


В РФ и на территории Волгоградской области с конца 2022 года и в течение 2023-2024 годов отмечался очередной циклический подъем заболеваемости корью. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, такой подъем отмечается в среднем каждые 4-6 лет и связан с увеличением количества граждан, не имеющих иммунитета к кори.

Первые случаи кори импортированы в РФ в январе 2022 года из стран ближнего зарубежья и зарегистрированы среди населения, не привитого против кори, в первую очередь в связи с отказом, а также медицинскими противопоказаниями или при отсутствии постоянного места жительства, в частности, у лиц, ведущих кочевой образ жизни.

Самое лучшее средство профилактики этого заболевания, которое может привести к смертельному исходу, это прививка. Прививаться должны как дети, так и взрослые до 35 лет, которые не болели этой инфекцией или  были привиты однократно.

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