В Волгограде убийцу с Семи ветров изолируют от общества на 9 лет

Дзержинский районный суд Волгограда приговорил к 9 годам колонии строгого режима 33-летнего местного жителя за убийство приятеля, сообщили V102.RU в прокуратуре региона.

Установлено, что фигурант уголовного дела убил 26-летнего волгоградца в микрорайоне Семь ветров, а потом отвез его тело в хутор Бобры Среднеахтубинского района, где закопал. Преступление было совершено рано утром 21 декабря 2023 года. Пьяный мужчина в ходе конфликта избил приятеля, а потом задушил его локтем. Вину убийца признал.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.