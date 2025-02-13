



13 февраля глава регионального отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин прокомментировал резонансный запрет на съёмку БПЛА и десятикратное увеличение штрафов для СМИ за распространение соответствующей информации. По мнению официального представителя журналистского сообщества Волгоградской области, новые ограничения вполне логичны и объяснимы. Но так ли опасны публикации в СМИ, когда есть соцмедиа?

– Очевидно, что данный шаг был вызван повысившейся активностью атак БПЛА. Это было ожидаемое решение, которое принимается не только в нашей области. Понятны опасения, что информация о нахождении БПЛА и последствиях атак может быть использована для корректировки и повышения эффективности этих атак. Мы с вами с первых дней СВО столкнулись с тем, что информация о передислокации войск, иногда с фотографиями военной техники, допустимая в мирное время - совершенно недопустима в период военных действий, так как работает на противника. Информация о БПЛА - той же природы.

Руководитель отраслевого объединения подчеркнул, что запрет затрагивает распространение данных о последствиях атак БПЛА, местах расположения военных объектов, критической гражданской инфраструктуры.

– То, что допустимо в мирное время, может привести к трагическим последствиям во время боевых действий и работает на врага, — уверен глава реготделения СЖР.

При том, что штрафы увеличены депутатами именно в отношении юрлиц, то есть средств массовой информации, Черепахин все же считает, что основная угроза исходит не от журналистов, а от тех, кто с азартом распространяет запрещенные материалы в социальных сетях.

– Моё мнение, что основную угрозу несут не публикации в СМИ, которые, повторюсь, научились работать с информацией такого рода, а публикации в социальных сетях обычных граждан, которые, чаще по незнанию, выкладывают фото и видео БПЛА. И думаю, что лучшей профилактикой таких нарушений является информационная кампания о недопустимости таких публикаций. Уверен, большинство пользователей соцсетей воспримут это с пониманием. И это в наших с вами силах. Конечно, есть еще какая-то часть анонимных источников, публикующих недостоверную информацию, работа с ними - задача правоохранительных органов.

В заключение Вячеслав Черепахин отметил, что задача СМИ сейчас – «работать на укрепление нашей страны и области, на благополучие наших граждан», и призвал не забывать об этом в ежедневной напряженной работе.