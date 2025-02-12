Новый мост через ерик Калинов за 383,7 млн рублей построят в Волго-Ахубинской пойме

В Волгоградской области ищут подрядчика для строительства в Ленинском районе моста через ерик Калинов, сообщает V102.RU. Заказчиком работ выступает комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Начальная цена мостового сооружения, которое планируют построить до 1 октября 2026 года, составляет 383,7 миллиона рублей. Финансирование работ будет осуществляться за счет федеральных и областных средств в рамках нацпроекта.

Существующий мост через ерик Калинов, расположенный на участке автомобильной дороги «Ленинск - Покровка - Лещев» находится в аварийном состоянии. Хлипкое сооружение, которое было построено в 70-е годы, в буквальном смысле трещит по швам. Мост сделан из деревянных бревен, поверх которых положен асфальт.

Подрядчику предстоит построить новый мост протяженностью 91,28 метра через ерик Калинов, а также дороги к нему. Общая протяженность объекта составляет 1142 метра. Предусмотрено двухполюсное движение с расчетной скоростью 80 км/ч.





Как ранее сообщали в обладмине, строительство мостов в Ленинском районе началось в 2022 года по решению губернатора о комплексном развитии автодорожного комплекса на этой территории. Реализация проекта предусматривает строительство 7,8 км автодороги «Ленинск-Покровка-Лещев» с ликвидацией нескольких дорожных разрывов и реконструкцией двух мостовых переходов через ерики Яровой и Калинов.

Строительство в 2022 году моста через ерик Яровой стало первым этапом реализации поручения, теперь на очереди - возведение моста через ерик Калинов, с последующим строительством автомобильной дороги с твердым покрытием до хуторов Степана Разина, Покровка и Лещёв.

Фото из архива V102.RU