Транспорт

Новый мост через ерик Калинов за 383,7 млн рублей построят в Волго-Ахубинской пойме

Транспорт 12.02.2025 17:43
0
12.02.2025 17:43


В Волгоградской области ищут подрядчика для строительства в Ленинском районе моста через ерик Калинов, сообщает V102.RU. Заказчиком работ выступает комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. 

Начальная цена мостового сооружения, которое планируют построить до 1 октября 2026 года, составляет 383,7 миллиона рублей. Финансирование работ будет осуществляться за счет федеральных и областных средств в рамках нацпроекта.

Существующий мост через ерик Калинов, расположенный на участке автомобильной дороги «Ленинск - Покровка - Лещев» находится в аварийном состоянии. Хлипкое сооружение, которое было построено в 70-е годы, в буквальном смысле трещит по швам. Мост сделан из деревянных бревен, поверх которых положен асфальт.

Подрядчику предстоит построить новый мост протяженностью 91,28 метра через ерик Калинов, а также дороги к нему. Общая протяженность объекта  составляет 1142 метра. Предусмотрено двухполюсное движение с расчетной скоростью  80 км/ч.


Как ранее сообщали в обладмине, строительство мостов в Ленинском районе началось в 2022 года по решению губернатора о комплексном развитии автодорожного комплекса на этой территории. Реализация проекта предусматривает строительство 7,8 км автодороги «Ленинск-Покровка-Лещев» с ликвидацией нескольких дорожных разрывов и реконструкцией двух мостовых переходов через ерики Яровой и Калинов.

Строительство в 2022 году моста через ерик Яровой стало первым этапом реализации поручения, теперь на очереди - возведение моста через ерик Калинов, с последующим строительством автомобильной дороги с твердым покрытием до хуторов Степана Разина, Покровка и Лещёв.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
24.01.2025 11:26
Транспорт 24.01.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.01.2025 10:10
Транспорт 24.01.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.01.2025 18:26
Транспорт 20.01.2025 18:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.01.2025 08:52
Транспорт 15.01.2025 08:52
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.01.2025 21:00
Транспорт 09.01.2025 21:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
31.12.2024 18:55
Транспорт 31.12.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.12.2024 20:42
Транспорт 28.12.2024 20:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.12.2024 07:34
Транспорт 22.12.2024 07:34
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.12.2024 16:06
Транспорт 17.12.2024 16:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.12.2024 13:05
Транспорт 17.12.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.12.2024 15:49
Транспорт 06.12.2024 15:49
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.12.2024 07:51
Транспорт 05.12.2024 07:51
Комментарии

0
Далее
Транспорт
04.12.2024 19:24
Транспорт 04.12.2024 19:24
Комментарии

0
Далее
Транспорт
30.11.2024 15:06
Транспорт 30.11.2024 15:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.11.2024 11:33
Транспорт 29.11.2024 11:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:25
«Был на месте. Давал указания»: суд опросил свидетелей по делу Ивана ГеляСмотреть фотографии
18:57
В Волгограде восстановлено движение трамваев №№ 3, 6 и 7Смотреть фотографии
18:27
Под Волгоградом осудили преподавателя техникума за взятки от студентаСмотреть фотографии
18:19
На реке Медведице один лось утонул, второго успели спасти людиСмотреть фотографии
17:43
Новый мост через ерик Калинов за 383,7 млн рублей построят в Волго-Ахубинской поймеСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде ограничено движение трамваев №3, 6 и 7Смотреть фотографии
16:10
Полицейские нашли волжанина, прострелившего собаке головуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:30
В Волжском в подвале пятиэтажки нашли труп жильцаСмотреть фотографии
15:27
Фальшивомонетчики снизили производительность труда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:25
Т2 добавит 300 Гб обладателям новых смартфонов вне зависимости от места покупки девайсаСмотреть фотографии
15:22
Под Волгоградом водитель «Приоры» погиб после столкновения с КАМАЗомСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде провалившийся в яму штукатур отсудил компенсациюСмотреть фотографии
14:00
Школьников начнут обучать цифровой и финансовой грамотностиСмотреть фотографии
13:53
Татьяна Гензе избрана зампредом президиума Совета общественных палат РоссииСмотреть фотографии
13:18
«Стой, шмалять буду!»: в Волгограде группа мужчин цыганской наружности со стрельбой преследовала водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
В Госдуме поддержали продление оплачиваемого декретного отпуска до 3 летСмотреть фотографии
13:10
Под Волгоградом очевидцы засняли горящий КамАЗ, смявший легковушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
Митинг в память о Маршале Победы Василии Чуйкове прошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:24
Почти 1000 мешков мазута за день собрали волгоградцы на побережье Черного моряСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде подводному охотнику грозит 2 года колонии за ловлю раковСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде обсуждают кандидатуру нового аудитора КСП регионаСмотреть фотографии
11:18
Пассажир поезда Волгоград-Москва отсидит сутки за мат на весь вагонСмотреть фотографии
11:12
«Ему часто снились его солдаты»: малоизвестные факты из жизни легендарного маршала Василия ЧуйковаСмотреть фотографии
10:46
Второе заседание суда над Иваном Гелем состоится под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:34
У волгоградца конфисковали Mitsubishi после тарана двух автомобилейСмотреть фотографии
10:09
Главой волгоградского облстроя назначен Евгений ПанкинСмотреть фотографии
10:07
В Волжском инспекторы ГАИ назвали виновника смертельного ДТП на ул. ПаромнойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:57
В Госдуме хотят вернуть в школах оценки за поведениеСмотреть фотографии
09:50
Недобросовестные юристы в Волгограде наживаются на участниках СВОСмотреть фотографии
 