Татьяна Гензе избрана зампредом президиума Совета общественных палат России





Глава общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе избрана заместителем председателя президиума Совета общественных палат России. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение было единогласно утверждено на собрании, прошедшем в Москве 11 февраля.

В свою очередь, возглавила общественную структуру Зиля Валеева – председатель общественной палаты Татарстана.

На заседании участники избрали и новый президиум Совета общественных палат России, куда вошли восемь представителей от всех федеральных округов, а также секретарь ОП России Лидия Михеева , её первый заместитель Вячеслав Бочаров, председатель комиссии по развитию информационного общества Рифат Сабитов и председатель комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Отметим, Татьяна Гензе находится у руля общественной палаты Волгоградской области с 2015 года. В конце 2024 года президент Владимир Путин наградил общественницу орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото из архива ИА «Высота 102»