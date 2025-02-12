Расследования

Татьяна Гензе избрана зампредом президиума Совета общественных палат России

Расследования 12.02.2025 13:53
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12.02.2025 13:53


Глава общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе избрана заместителем председателя президиума Совета общественных палат России. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение было единогласно утверждено на собрании, прошедшем в Москве 11 февраля.

В свою очередь, возглавила общественную структуру Зиля Валеева – председатель общественной палаты Татарстана.

На заседании участники избрали и новый президиум Совета общественных палат России, куда вошли восемь представителей от всех федеральных округов, а также секретарь ОП России Лидия Михеева , её первый заместитель Вячеслав Бочаров, председатель комиссии по развитию информационного общества Рифат Сабитов и председатель комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Отметим, Татьяна Гензе находится у руля общественной палаты Волгоградской области с 2015 года. В конце 2024 года президент Владимир Путин наградил общественницу орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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