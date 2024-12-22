Владимир Путин отметил пятерых трудяг из Волгоградской области

Владимир Путин подписал очередной указ о присуждении госнаград. Как сообщает ИА «Высота 102», в списке вновь попали жители Волгоградской области.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен Николай Шопин. Мужчина много лет проработал сортировщиком на печах «Волжского абразивного завода».

Знаком отличия «За наставничество» отмечена учитель средней школы № 103 Советского района Волгограда Наталья Лободина.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» теперь будут носить сразу два волгоградских медика: старшая медсестра «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25» Людмила Абакумова, а также главная медсестра «Волгоградской областной больницы № 1» Галина Попова.

Кроме того, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также будет вручена переехавшему в наш регион бывшему вице-губернатору Волгоградской области, ныне советнику генерального директора по развитию акционерного общества «Волгоградский завод буровой техники» Александру Сивакову.

Напомним, 8 декабря президент также наградил четверых волгоградцев. В их числе была и председатель общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе.

Фото: kremlin.ru