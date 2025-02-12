Второе заседание суда над Иваном Гелем состоится под Волгоградом





12 февраля в Волгоградской области продолжится судебный процесс в рамках обвинения главы Иловлинского района Ивана Геля в уголовном преступлении. Как сообщает ИА «Высота 102», суд продолжит изучать доказательства о превышении чиновником должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

Предыдущее заседание состоялось в районном суде 4 февраля. Согласно информации электронной картотеки, дело рассматривается судьёй Андреем Кузнецовым.

Напомним, в августе 2022 года глава администрации Иван Гель приказал четверым подчинённым отправиться на место ландшафтного пожара. При этом, по версии следователей, чиновник не обеспечил сотрудников администрации средствами пожаротушения. В результате один из специалистов погиб, ещё трое пострадали.

Во время первого заседания Ивану Гелю было зачитано обвинительное заключение, поддержанное прокуратурой. При этом руководитель своей вины не признал.

Отметим, потерпевшими по делу проходят пять человек. В их числе родные погибшего и пострадавшие при пожаре сотрудники.