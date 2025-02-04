«Вины не признает»: Иван Гель предстал на скамье подсудимых в Иловле

Сегодня, 4 февраля, в Иловлинском районном суде Волгоградской области стартовал процесс по уголовному делу в отношении главы Иловлинского района Ивана Геля. Как сообщает ИА «Высота 102», первое заседание, на которое явились все стороны, длилось более двух часов. Иван Гель выслушал обвинение.

– Сегодня в суде были все – и адвокаты с обеих сторон, и сам Иван Гель, и представитель прокуратуры, и пятеро потерпевших, – сообщили ИА «Высота 102» участники процесса. – Гособвинение огласило обвинительное заключение по уголовному делу. Однако, глава Иловлинского района своей вины в инкриминируемом ему преступлении не признает.

Напомним, что Ивана Геля обвиняют по ст. 286 ч.3 п.в УК РФ – превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжким последствий. По версии следствия, в августе 2022 года руководитель администрации Иловлинского района отправил на место природного пожара четверых подчиненных, не обеспечив их средствами защиты и пожаротушения. В результате трагических последствий один сотрудник администрации района погиб, еще трое получили ожоги.

В качестве потерпевших в деле участвуют на данный момент пять человек. Трое – родственники погибшего Александра Переярина, еще двое – пострадавшие при пожаре подчиненные Ивана Геля. Еще один пострадавший в суд не явился, так как, насколько известно, уехал за пределы Волгоградской области. Не исключено, что прокуратуре придется принять меры для его явки в суд.





Выслушав позицию гособвинения, самого обвиняемого, и определившись с порядком рассмотрения материалов, судья Андрей Кузнецов назначил дату следующего заседания. Как сообщает ИА «Высота 102», вновь стороны соберутся в Иловлинском районном суде через неделю – 12 февраля.

Фото, коллаж: ИА «Высота 102», из архива Ивана Геля (соцсети)