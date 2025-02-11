Экология

С виновника загрязнения нефтепродуктами земли в Котово взыскивают 36 млн рублей

Экология 11.02.2025 20:21
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11.02.2025 20:21


Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать более 36 миллионов рублей ущерба с организации, которую уличили в загрязнении нефтепродуктами земли на территории Котово. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 11 февраля, в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Напомним, что ранее природоохранное ведомство подавало иск о взыскании причиненного вреда почве. В ходе административного расследования было установлено, что нефтесодержащие отходы, образованные в результате порыва трубопровода, были переданы по договору ООО «Основной ресурс», которое фактически вывезло и сбросило их на не защищенный земельный участок на территории Котово, причинив вред почве на сумму более 36 миллионов рублей. 

Эти отходы образовались на площади 832 кв.м. в результате разгерметизации нефтепровода ЦДНГ «Котовский».

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как ранее сообщалось, материалы о наличие в действиях нарушителя состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 254 УК РФ (Порча земли), находятся в правоохранительных органах.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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