В Волгоградской области межрайонная природоохранная прокуратура решила наказать сотрудника Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора, запросившего у собственника нефтепровода в Котовском районе информацию о происшествии с загрязнением почвы. Однако суд не увидел в действиях этого сотрудника состава административного правонарушения. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Инспекторы природоохранного ведомства ранее совместно с сотрудниками экспертной организацией филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области установили, что территория вблизи нефтепровода ЦДНГ «Котовский» в результате его разгерметизации загрязнена нефтепродуктами на площади 832 кв.м. В рамках рассмотрения информации о причинении вреда почве, в адрес собственника нефтепровода был направлен запрос о предоставлении пояснений по указанному факту.

- Однако Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура посчитала действия Управления Росприроднадзора незаконными, в связи с чем возбудила административное дело в отношении должностного лица Управления Росприроднадзора по ст. 19.6.1 КоАП РФ и направила материал в мировой суд для рассмотрения, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Постановлением мирового судьи производство по делу было прекращено в связи с отсутствием в действиях должностного лица состава административного правонарушения. Однако природоохранная прокуратура обжаловала это решение в апелляционной инстанции.





- Вышестоящий суд оставил без изменения постановление мирового суда и признал законными действия должностного лица Управления Росприроднадзора по принятию мер по факту загрязнения земельного участка нефтепродуктами, - сообщили в Росприроднадзоре.

В раках расследования установлено, что нефтесодержащие отходы, образованные в результате порыва трубопровода, были переданы по договору ООО «Основной ресурс», которое фактически вывезло и сбросило их на не защищенный земельный участок на территории Котово, причинив вред почве на сумму более 36 миллионов рублей. Материалы о наличие в действиях нарушителя состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 254 УК РФ (Порча земли), находятся в правоохранительных органах.

К нарушителю подан иск в арбитражный суд Волгоградской области о взыскании причиненного вреда почве.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

