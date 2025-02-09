Расследования

Нерадивого подрядчика расчистки Ахтубы подозревают в мошенничестве на 60 млн рублей

Расследования 09.02.2025 08:31
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09.02.2025 08:31


В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении руководителя подрядной организации, которая занималась расчисткой реки Ахтуба, но с работой не справилась. Об этом V102.RU сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

- В отношении руководителя организации возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), - рассказали сегодня, 7 февраля, в надзорном ведомстве.

О том, что директор ЗАО «СМУ-4» из Карачаево-Черкессии, которая занималась расчисткой реки Ахтуба в Волгоградской области, но сорвала работы, может стать фигурантом уголовного дела, ранее сообщал активистам общественной организации «ОСЬ» Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор. 

Напомним, что решение о смене подрядчика по расчистке реки Ахтуба было принято в ноябре 2024 года. ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» расторгло контракт с ЗАО «СМУ-4», которое должно было завершить работы к декабрю. Тогда сообщалось, что поводом для расторжения контракта стало серьезное отставание от графика и срыв сроков работ. Компанию из Карачаево-Черкессии внесли в реестр недобросовестных поставщиков. 

В облкомприроды поясняли, что работы по расчистке Ахтубы начались в марте 2023 года. Однако затем компания стала нарушать сроки работ, которые велись в рамках нацпроекта «Экология». За отставание от графика на фирму были наложены штрафы в размере около 9 миллионов рублей. 

- Установлено, что закрытым акционерным обществом заключен государственный контракт по расчистке русла реки Ахтуба стоимостью около 360 млн рублей. Однако руководитель подрядной организации, получив аванс, в полном объеме предусмотренные договором работы не выполнил и нарушил срок исполнения контракта. Ущерб, причиненный бюджету, превысил 60 млн рублей, - сообщили в природоохранной прокуратуре.

Материалы проверки природоохранной прокуратуры были направлены в следственный орган, который принял решение о возбуждении уголовного дела. 

Как следует из данных системы СПАРК, директором компании из Черкесска является Аслан Абдоков. У фирмы из Карачаево-Черкессии имеются признаки банкротства.

Природоохранная прокуратура также сообщила, что обратилась с иском в арбитражный суд о взыскании многомиллионного ущерба с недобросовестного подрядчика. 

Фото из архива V102.RU

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