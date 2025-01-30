В Волгограде директора провалившей расчистку Ахтубы фирмы заподозрили в мошенничестве





Директор ЗАО «СМУ-4» из Карачаево-Черкессии, которая занималась расчисткой реки Ахтуба в Волгоградской области, но сорвала эти работы, может стать фигурантом уголовного дела. Такие данные содержатся в ответе Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора С.Прокофьева активистам общественной организации «ОСЬ». Директор ЗАО «СМУ-4» из Карачаево-Черкессии, которая занималась расчисткой реки Ахтуба в Волгоградской области, но сорвала эти работы, может стать фигурантом уголовного дела. Такие данные содержатся в ответе Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора С.Прокофьева активистам общественной организации «ОСЬ».

Как рассказали ИА «Высота 102» в организации, которую возглавляет Олег Гончаров, прокуратура в конце прошлого года направила материал проверки в отношении директора ЗАО «СМУ-4» в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ч.4 ст. 159 УК РФ. А в ноябре 2024 года власти Волгоградской области приняли решение о смене подрядчика по расчистке реки Ахтуба. ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» расторгло контракт с ЗАО «СМУ-4», которое должно было завершить работу к декабрю 2024 года, однако не выполнило свои обязательства. Как рассказали ИА «Высота 102» в организации, которую возглавляет Олег Гончаров, прокуратура в конце прошлого года направила материал проверки в отношении директора ЗАО «СМУ-4» в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ч.4 ст. 159 УК РФ. А в ноябре 2024 года власти Волгоградской области приняли решение о смене подрядчика по расчистке реки Ахтуба. ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» расторгло контракт с ЗАО «СМУ-4», которое должно было завершить работу к декабрю 2024 года, однако не выполнило свои обязательства.

Компания из Черкесска была внесена в реестр недобросовестных поставщиков, кроме того, на нее были наложены штрафные санкции на сумму около 9 миллионов рублей, комментировали эту ситуацию в облкомприроды. Компания из Черкесска была внесена в реестр недобросовестных поставщиков, кроме того, на нее были наложены штрафные санкции на сумму около 9 миллионов рублей, комментировали эту ситуацию в облкомприроды.

Между тем, как следует из данных системы СПАРК, директором компании из Черкесска является Аслан Абдоков. У фирмы из Карачаево-Черкессии имеются признаки банкротства – с заявлением о намерении признать ее несостоятельным должником собирается обратиться АО «Волгоградгоргаз». Кроме того, по данным ресурса, на счета компании наложен арест. Между тем, как следует из данных системы СПАРК, директором компании из Черкесска является Аслан Абдоков. У фирмы из Карачаево-Черкессии имеются признаки банкротства – с заявлением о намерении признать ее несостоятельным должником собирается обратиться АО «Волгоградгоргаз». Кроме того, по данным ресурса, на счета компании наложен арест.

По данным общественников из организации «ОСЬ», которые наблюдали за процессом расчистки Ахтубы, ЗАО «СМУ №4» не только сорвало сроки работ, но и выполнило всего лишь 25% от необходимого объема. По данным общественников из организации «ОСЬ», которые наблюдали за процессом расчистки Ахтубы, ЗАО «СМУ №4» не только сорвало сроки работ, но и выполнило всего лишь 25% от необходимого объема.

Напомним, подряд на расчистку Ахтубы по итогам конкурсных процедур ЗАО «Строительно-монтажное управление №4» из Черкесска получило в начале 2023 года. Фирма из Карачаево-Черкессии предложила наименьшую цену в ходе аукциона – 359 миллионов 870 тысяч рублей, что почти на 118 миллионов меньше начальной стоимости контракта (около 477 миллионов рублей). По сведениям облкомприроды, теперь заканчивать расчистку реки будет уже другой подрядчик. Контракт с новой организацией планируют заключить в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие», который планируется к реализации с 2025 года, заявляли чиновники.

Фото V102.RU