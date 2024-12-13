Фирму из Черкесска включили в РНП из-за срыва расчистки Ахтубы

Общество 13.12.2024 12:57
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13.12.2024 12:57
ЗАО «СМУ-4» внесено в реестр недобросовестных подрядчиков (РПН) из-за срыва срока работ по расчистке реки Ахтуба. Как сообщили V102.RU в Волгоградском УФАС, подрядчик неоднократно нарушал установленный график. В итоге работы выполнялись настолько медленно, что закончить их оказалось невозможно. Такое решение было принято антимонопольным органомпо итогам рассмотрения обращения государственного заказчика – ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства».
Напомним, как сообщало V102.RU, ГКУ расторгло контракт с компанией из Черкесска, которая должна была закончить работы по расчистке русла Ахтубы в декабре этого года. Начальная цена контракта составляла около 477 миллионов рублей, однако ЗАО СМУ-4» предложило меньшую цену – около 360 миллионов.
Работы по расчистке начались в марте 2023 года. Однако затем компания стала нарушать сроки работ. За отставание от графика на фирму были наложены штрафы в размере около 9 миллионов рублей.
Теперь заканчивать расчистку реки будет уже другой подрядчик. Контракт с новой организацией планируют заключить в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие», который стартует с 2025 года.
Двухлетний проект по расчистке Ахтубы, которая является рукавом Волги, играет важнейшую роль в обеспечении водой Волго-Ахтубинской поймы.
Расчистка реки, как пояснялось, обеспечит проход воды в меженный период через русло Ахтубы в объеме 40 куб.м/с, что гарантирует решение проблемы дефицита ресурса по завершению половодья.
Фото администрации Волгоградской области (архив)
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