



Стало известно о новой схеме обмана граждан. По данным «Вестника киберполиции», для этого мошенники создают закрытые группы в мессенджере, где от имени энергосбытовой компании сообщают о перерасчёте коммунальных платежей.

Пользователям предлагают подтвердить личные данные в списке - ФИО и дату рождения. Если человек «клюет» на эту приманку, его просят завершить процедуру верификации и перейти в чат-бот. После чего запрашивают уже у почти обманутой жертвы шестизначный код для авторизации в аккаунте мессенджера.



При этом для имитации действий реальных людей используется иллюзия живого диалога участников группы.



Чтобы избежать таких ситуаций, надо скрывать номера телефона и никнеймы, закрывать доступ к фото и видео своего профиля. Также рекомендуется запретить пользователям ссылаться на вас при пересылке сообщений и отключить возможность добавления вас в неизвестные чаты.



