









Необычайной красоты павлин стал новым обитателем волгоградского зооцентра «Дино». Павлина неожиданно нашли в одной из организаций – он прятался под поддоном.

Павлина передали под патронаж зоозащитников. Нового обитателя выпустили в птичий вольер, где содержатся утки и куры. Однако появление красавца весьма ревниво встретили «жильцы» птичника. Особенно недовольны были утки, возмущенным кряканьем выразившие свои эмоции.



Но сотрудники надеются, что павлин приживется в новой семье.



Видео зооцентра «Дино» t.me