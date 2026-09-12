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Общество

Волгоградцы показали фото «остановки абсурда»: павильон возник посреди тротуара

Общество 12.09.2026 18:30
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12.09.2026 18:30


В Кировском районе Волгограда остановочный павильон установили прямо на… тротуаре. Задумку  не оценили горожане, признавшиеся, что не видели еще ничего абсурднее. 

Странное сооружение появилось на остановке «107-ая школа» на улице 64-й Армии в направлении в сторону центра. В стеклянном павильоне почему-то отсутствуют боковые панели, что делает бессмысленной защиту ожидающих общественный транспорт пассажиров от ветра и дождя. Кроме того, лавочку установили на таком низком расстоянии от покрытия, что пожилым людям с больными коленями встать с нее будет достаточно проблематично. 

Но самое интересное заключается в том, что остановка стоит прямо на тротуаре. Если завидевший автобус пассажир сделает шаг к проезжей части, то он рискует быть сбитым или велосипедистом, или доставщиком еды, которые резво «шуруют» по тротуару прямо рядом с лавочкой. 

Мучивший волгоградцев вопрос – кто является автором самой абсурдной остановки в Волгограде – жители адресовали на портал связи с гражданами. И получили «утешительный» ответ. Так, жителям сообщили, что места расположения остановок при разработке организации дорожного движения н улице 64-й армии были определены проектной организацией. Где именно творят такие «креативные» проектировщики, волгоградцам не раскрыли. 

Горожане обращаются к властям с просьбой обратить внимание на это «безумие». И исправить чью-то ошибку, оборудовав остановочный павильон так, чтобы нахождение в нем не несло угрозу безопасности жизни и здоровью людей. 
 

Фото читателей V102.RU

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