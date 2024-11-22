Экология

Сроки сорваны: расторгнут контракт на расчистку реки Ахтуба в Волгоградской области

Экология 22.11.2024 17:24
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22.11.2024 17:24


В Волгоградской области принято решение о смене подрядчика по расчистке реки Ахтуба. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, сегодня, 22 июня, ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» расторгнуто контракт с ЗАО «СМУ-4», которое должно было завершить работы к декабрю текущего года.

- Поводом послужило серьезное отставание от графика, и, как следствие — невыполнение сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом. За срыв сроков в отношении подрядной организации также применены штрафные санкции на сумму около 9 млн. рублей, - сообщили в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Напомним, что подряд на выполнение этих работ по итогам конкурсных процедур в начале 2023 года получила ЗАО «Строительно-монтажное управление №4» из Черкесска. Фирма из Карачаево-Черкессии предложила наименьшую цену в ходе аукциона – 359 миллионов 870 тысяч рублей, что почти на 118 миллионов меньше начальной стоимости контракта (около 477 миллионов рублей). 

Теперь закончит расчистку реки уже другой подрядчик. Контракт с новой организацией планируют заключить в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие», который планируется к реализации с 2025 года.


Ранее сообщалось, что расчистка Ахтубы началась в марте 2023 года. Двухлетний проект должен был завершиться к декабрю текущего года. Эта река является рукавом Волги и играет важнейшую роль в обеспечении водой Волго-Ахтубинской поймы, питая огромную сеть озёр и ериков. 

Расчистка русла реки, как пояснялось, обеспечит проход воды в меженный период через русло Ахтубы в объеме 40 куб.м/с, что гарантирует решение проблемы дефицита ресурса по завершению половодья. 

В облкомприроды заверили, что невыполнение в срок работ по расчистке русла Ахтубы в целом не повлияет на показатели реализации на территории региона федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Так, плановые показатели выполнены за благодаря перевыполнению объема запланированных работ по расчистке ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы. К концу 2024 года протяженность восстановленных водных объектов составит 187,76 км вместо ранее запланированных 138,69 км.

Фото: администрации Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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