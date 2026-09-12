Как преобразилась площадь Павших борцов в Волгограде: фото





Сегодня, 12 сентября, в Волгограде открылась обновленная площадь Павших борцов. В рамках масштабной реконструкции объекта памятник Александру Невскому был перенесен ближе к одноименному храму.





На освящении памятника и открытии площади сегодня присутствовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и мэр Волгограда Владимир Марченко.





Глава региона, в частности, заявил, что на площади можно будет проводить различные мероприятия, например, парады или общегородскую елку.



