



Волгоградский «Ротор‑М» в 24‑м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) на родном стадионе «Зенит» уступил Московской Футбольной Академии – 1:2. При скромной аудитории в 70 зрителей команда Олега Стогова показала характер, но нехватка опыта и просчёты в обороне не позволили удержать равенство.

Первый тайм прошёл под контролем гостей. МФА методично раскачивала оборону «Ротора», искала свободные зоны и не спешила форсировать события. К 30‑й минуте москвичам удалось реализовать своё преимущество: быстрая комбинация из трёх точных передач вскрыла левый фланг хозяев, а разрезающая передача вывела на ударную позицию Егора Корнилова. Удар получился выверенным – счёт стал 0:1, и до перерыва волгоградцам так и не удалось найти ответ.Во втором тайме картина изменилась. «Ротор‑М» прибавил в движении, стал агрессивнее прессинговать и чаще создавать моменты у чужих ворот. Переломный эпизод случился после нарушения на Иване Кашлеве в штрафной площади гостей. К точке подошёл Михалис Кюрджиев и хладнокровно реализовал пенальти – 1:1. На этом фоне появилась надежда, что хозяева смогут дожать соперника.Однако на 74‑й минуте оборона «Ротора» допустила ключевой сбой. Полузащитник гостей Егор Пирожков совершил рывок через полполя, а защитники упустили его забег. В результате Пирожков пробил точно в угол – 2:1 в пользу МФА. После этого игра пошла на встречных курсах: обе стороны шли вперёд, борьба стала предельно жёсткой, а градус напряжения заметно вырос.К заключительным минутам контроль над игрой начал ускользать от судейской бригады. На фоне накала страстей после игрового столкновения вспыхнула стычка – арбитры были вынуждены успокаивать игроков и раздавать предупреждения, что лишь подчеркнуло нервную концовку.Финальный свисток зафиксировал победу московских футболистов со счётом 2:1.Комментарий главного тренера «Ротор‑М» Олега Стогова:– Прежде всего хочу поблагодарить ребят за отношение к делу – они сегодня по-настоящему сражались. Считаю, что по содержанию игры мы наиграли на ничью. При этом команда выступала в сильно усечённом составе: отсутствовали сразу пять опытных игроков, основу сегодня составили футболисты девятого года. Мы дали бой сильной команде – в этом сомнений нет. После пропущенной ответной атаки стало тяжело. Кроме того, есть вопросы к работе судейского корпуса – в ряде эпизодов решения выглядели неуверенными11 сентября. Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 70.Марсель Гаджиев (Тюмень), Дмитрий Данько (Волгоград), Кирилл Зевакин (Волгоград).Прохоров, Петрунькин, Кычанов (Ералиев, 65), Кашлев (Закиров, 60), Тарчоков, Литенко (Семененко, 61), Ермаков (Володин, 73), Клименко (Кувакин, 46), Суров, Кюрджиев (Хильков, 65), Адельшин.Волкович, Савушкин, Диденко, Стихарев (Сосницкий, 73), Пирожков (Древнов, 90+1), Антифеев (Вагин, 74), Рыбаков, Чобану, Корнилов (Алиев, 90+1), Перинский, Варфоломеев (Ильин, 73).Корнилов, 30 (0:1). Кюрджиев, 54, пенальти (1:1). Пирожков, 74 (1:2). Предупреждены: Кашлев, 26 (грубая игра). Закиров, 76 (грубая игра). Семененко, 84 (грубая игра). Суров, 87 (грубая игра). Тарчоков, 90 (неспортивное поведение). Кувакин, 90 (неспортивное поведение). – Сосницкий, 90 (грубая игра). Вагин, 90 (неспортивное поведение).В турнирной таблице «Ротор‑М» остаётся в нижней части, тогда как МФА занимает восьмую строчку. Следующий матч волгоградская молодёжка проведёт 18 сентября в Ярославле против «Шинника‑М». Начало встречи – в 13:00.