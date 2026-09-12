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Спорт

«Ротор‑М» дал бой, но уступил МФА: волгоградская молодёжь не удержала ничью дома

Спорт 12.09.2026 16:59
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12.09.2026 16:59


Волгоградский «Ротор‑М» в 24‑м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) на родном стадионе «Зенит» уступил Московской Футбольной Академии – 1:2. При скромной аудитории в 70 зрителей команда Олега Стогова показала характер, но нехватка опыта и просчёты в обороне не позволили удержать равенство.

Первый тайм прошёл под контролем гостей. МФА методично раскачивала оборону «Ротора», искала свободные зоны и не спешила форсировать события. К 30‑й минуте москвичам удалось реализовать своё преимущество: быстрая комбинация из трёх точных передач вскрыла левый фланг хозяев, а разрезающая передача вывела на ударную позицию Егора Корнилова. Удар получился выверенным – счёт стал 0:1, и до перерыва волгоградцам так и не удалось найти ответ.

Во втором тайме картина изменилась. «Ротор‑М» прибавил в движении, стал агрессивнее прессинговать и чаще создавать моменты у чужих ворот. Переломный эпизод случился после нарушения на Иване Кашлеве в штрафной площади гостей. К точке подошёл Михалис Кюрджиев и хладнокровно реализовал пенальти – 1:1. На этом фоне появилась надежда, что хозяева смогут дожать соперника.

Однако на 74‑й минуте оборона «Ротора» допустила ключевой сбой. Полузащитник гостей Егор Пирожков совершил рывок через полполя, а защитники упустили его забег. В результате Пирожков пробил точно в угол – 2:1 в пользу МФА. После этого игра пошла на встречных курсах: обе стороны шли вперёд, борьба стала предельно жёсткой, а градус напряжения заметно вырос.

К заключительным минутам контроль над игрой начал ускользать от судейской бригады. На фоне накала страстей после игрового столкновения вспыхнула стычка – арбитры были вынуждены успокаивать игроков и раздавать предупреждения, что лишь подчеркнуло нервную концовку.

Финальный свисток зафиксировал победу московских футболистов со счётом 2:1.

Комментарий главного тренера «Ротор‑М» Олега Стогова:

– Прежде всего хочу поблагодарить ребят за отношение к делу – они сегодня по-настоящему сражались. Считаю, что по содержанию игры мы наиграли на ничью. При этом команда выступала в сильно усечённом составе: отсутствовали сразу пять опытных игроков, основу сегодня составили футболисты девятого года. Мы дали бой сильной команде – в этом сомнений нет. После пропущенной ответной атаки стало тяжело. Кроме того, есть вопросы к работе судейского корпуса – в ряде эпизодов решения выглядели неуверенными

«Ротор-М» (Волгоград) – «МФА» (Москва) – 1:2 (0:1).
11 сентября. Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 70.
Судьи: Марсель Гаджиев (Тюмень), Дмитрий Данько (Волгоград), Кирилл Зевакин (Волгоград). 
«Ротор-М»: Прохоров, Петрунькин, Кычанов (Ералиев, 65), Кашлев (Закиров, 60), Тарчоков, Литенко (Семененко, 61), Ермаков (Володин, 73), Клименко (Кувакин, 46), Суров, Кюрджиев (Хильков, 65), Адельшин.
«МФА»: Волкович, Савушкин, Диденко, Стихарев (Сосницкий, 73), Пирожков (Древнов, 90+1), Антифеев (Вагин, 74), Рыбаков, Чобану, Корнилов (Алиев, 90+1), Перинский, Варфоломеев (Ильин, 73).
Голы: Корнилов, 30 (0:1). Кюрджиев, 54, пенальти (1:1). Пирожков, 74 (1:2). Предупреждены: Кашлев, 26 (грубая игра). Закиров, 76 (грубая игра). Семененко, 84 (грубая игра). Суров, 87 (грубая игра). Тарчоков, 90 (неспортивное поведение). Кувакин, 90 (неспортивное поведение). – Сосницкий, 90 (грубая игра). Вагин, 90 (неспортивное поведение).

В турнирной таблице «Ротор‑М» остаётся в нижней части, тогда как МФА занимает восьмую строчку. Следующий матч волгоградская молодёжка проведёт 18 сентября в Ярославле против «Шинника‑М». Начало встречи – в 13:00.

Александр Веселовский
Фото: СК «Ротор»

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