Расследования

«В залоге отказано»: посетителя ночного бара в Жирновске арестовали за драку с пистолетом и битой

Расследования 06.02.2025 19:44
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06.02.2025 19:44


Жирновский районный суд в Волгоградской области арестовал на два месяца местного жителя, который избил битой и стулом посетителей ночного бара «Лагуна». Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, мужчина будет находиться в СИЗО до 4 апреля текущего года.



По версии следствия, Дмитрий Вайден совершил преступление, которое квалифицировали по ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых как оружие), в ночь с 31 января на 1 февраля текущего года.

- Находясь в помещении ночного бара «Лагуна» в Жирновске Волгоградской области, удерживая в руках травматический пистолет, алюминиевую биту и находящийся в помещении бара металлический стул, выражая явное неуважение к обществу, грубо нарушил общественный порядок, причинив телесные повреждения местным жителям, находившимся в ночном баре, - говорится в сообщении.

Что послужило причиной конфликта, не сообщается. Вайдена задержали 4 февраля, а на следующий день ему было предъявлено обвинение.

Защитник мужчины настаивал, чтобы его доверителя отпустили под залог, но суд в этом отказал. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото, видео: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

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