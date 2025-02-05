



В Михайловке Волгоградской области местный житель, который зарабатывает на откачке септиков, попал в объектив скрытой камеры при сливе отходов на почву. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, еще около года назад жители поселка Себрово стали жаловаться на невыносимый запах канализации в частном секторе.

- Мы долго не могли понять, чем и откуда так несет? У людей свои септики, но никогда такого запаха на подворьях не стояло. Помогли собачники – выгуливали животных и случайно увидели, как водитель цистерны буквально в 350 метрах от домов стал сливать вонючее содержимое бочки, - делятся собеседники информагентства.

Как потом оказалось, на том месте, где орудовал ассенизатор, уже образовалось целое озеро дурно пахнувших стоков. И не мудрено. Ведь в день водитель сливал отходы по несколько раз. Например, 12 января он это сделал шесть раз. Все его манипуляции сняла скрытая камера.





Также выяснилось, что находчивый ассенизатор приглядел и еще одно место для опорожнения своей цистерны – всего лишь в ста метрах от первой точки. Там также уже образовалось болото из нечистот, утверждают жители Себрово. При этом выбор той или иной точки зависит, судя по всему, от погодных условий и наличия грязи. Один из сливов фекалий на почву на втором месте михайловцы сняли 31 декабря 2024 года. Пока все готовились к празднику, мужчина, вероятно, тоже зарабатывал на новогодний стол таким отвратительным способом.

Как утверждают жители Михайловки, ситуация с загрязнением почвы в поселке Себрово ухудшается с каждым днем. Поразительно, но ассенизатор проживает в этой же части Михайловки. Однако, видимо, мужчина придерживается мнения о том, что деньги все-таки не пахнут. Меж тем, по словам михайловцев, в снежную зиму стоки из лесополосы, где орудует нечистоплотный предприниматель, вместе с тающим снегом попадают в конечном итоге в реку Медведицу.

Жители надеются, что надзорные органы вмешаются в ситуацию, и ассенизатор будет привлечен к ответственности. Что касается реакции местных властей, то, как утверждают собеседники информагентства, административная комиссия муниципального округа недавно выписала предпринимателю символический штраф в размере двух тысяч, который нарушителя лишь рассмешил.

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