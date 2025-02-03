



Сотрудники Госавтоинспекции в Ворошиловском районе Волгограда остановили 30-летнего водителя на Geely Monjaro для плановой проверки. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, при проверке инспекторы выяснили, что госномер на автомобиле волгоградца принадлежит владельцу «пятерки».





Водитель же в свою очередь признался, что не знал об этом при оформлении автомобиля.

В отношении нарушителя за установку и управление автомобилем с подложными государственными регистрационными знаками составлены административные материалы, а знаки изъяты.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области