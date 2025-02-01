Спорт

Волгоградский боксер Сусленков завоевал чемпионский пояс IBF Europe

Спорт 01.02.2025 16:03
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01.02.2025 16:03


Волгоградский боксер Артем Сусленков накануне, 31 января, в Москве в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» победил бельгийского соперника Джека Муловайи и стал обладателем чемпионского пояса IBF Europe, сообщает V102.RU.
Для 29-летнего Сусленкова это был первый титульный бой в карьере. Артем с Муловайи бились в тяжелом весе. В поединке состоялись все десять раундов. Противостояние было равным - ни у кого из спортсменов не было явного преимущества. В итоге после окончания боя судьи большинством голосов отдали победу волгоградскому спортсмену, для которого эта виктория стала 12-й в 12-ти поединках в профессиональной карьере.
Напомним,  мастер спорта России международного класса Артем Сусленков в октябре 2024 года в Москве одолел немца Кристиана Хаммера в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Фото: Федерация бокса России

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