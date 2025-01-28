Спорт

Гандболисты «Каустика» дома проиграли астраханскому «Динамо» в Суперлиге

Спорт 28.01.2025 21:41
0
28.01.2025 21:41


Гандболисты «Каустика» сегодня, 28 января, дома уступили астраханскому «Динамо» со счетом 30:39 в очередном туре мужской Суперлиги. Волгоградский клуб продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата, сообщает V102.RU.

«Каустик» подошел к противостоянию с географическими соседями на последнем, 11-м месте с двумя набранными очками, а астраханская команда была не сильно впереди - на девятой позиции с шестью баллами. Сегодняшнюю игру хозяева начали активно. Уже на старте встречи отличился Станислав Токмаков. До четвертой минуты соперники обменивались точными попаданиями - «Каустик» выходил вперед, а «Динамо» отыгрывалось. Далее астраханцы за пять минут забросили четыре безответных мяча, оторвавшись от соперников на весомое расстояние -7:3. 

Теперь уже «Каустику» пришлось отыгрываться, но попытки догнать динамовцев были безуспешными. В начале второй половины тайма Никита Ларин реализовал семиметровый. Затем астраханские исполнители Андрей Гордеев и его тезка Климентьев довели преимущество бело-голубых до пяти мячей - 13:8. После этого наставник волгоградской команды Дмитрий Бочарников, недовольный ходом поединка, взял тайм-аут. На 24-й минуте опытный игрок «Каустика» Сергей Косенков отличился в позиционном нападении. В начале заключительного отрезка первой половины бросок Никиты Ларина с пенальти отразил голкипер Матвей Кревчик. Концовка тайма прошла под контролем гостей, которые к перерыву оформили лидерство со счетом 19:14.

Отдых не помог гандболистам «Каустика» встряхнуться и исправить ситуацию. Динамовцы были быстрее и выглядели более заряженными на борьбу. Также волгоградцев подвели реализация и уверенная игра Матвея Кревчик в воротах соперника. На 39-й минуте динамовский игрок Альберт Гумаров с семиметрового сделал счет 25:17. Следом сократил отставание Косенков. При этом «химикам» не хватило системности в атаке, чтобы плотнее приблизиться к бело-голубым.

Перед стартом заключительной пятиминутки Бочарников в очередной раз взял тайм-аут, но к этому времени интриги о победителе практически не осталось - «Динамо» вело с разницей «плюс восемь». В самой концовке встречи волгоградский спортсмен Никита Светлов отметился попаданием, которое на итоговый результат уже не повлияло. 39:30 - закономерная победа «Динамо». Лучшим бомбардиром в составе «Каустика» стал Сергей Косенков, реализовавший девять атак из девяти. Волгоградский коллектив пока не может исправить свое турнирное положение, потерпев уже третье поражение подряд в Суперлиге.  

В следующем туре 3 февраля «Каустик» на выезде сыграет с клубом «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области.  

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Каустик»/vk.com (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
27.01.2025 06:29
Спорт 27.01.2025 06:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.01.2025 18:26
Спорт 26.01.2025 18:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.01.2025 12:11
Спорт 26.01.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.01.2025 07:26
Спорт 26.01.2025 07:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.01.2025 22:23
Спорт 25.01.2025 22:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.01.2025 19:35
Спорт 25.01.2025 19:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.01.2025 13:01
Спорт 25.01.2025 13:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.01.2025 07:17
Спорт 25.01.2025 07:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.01.2025 21:30
Спорт 24.01.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.01.2025 12:58
Спорт 24.01.2025 12:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.01.2025 20:51
Спорт 23.01.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.01.2025 11:30
Спорт 23.01.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.01.2025 12:38
Спорт 22.01.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.01.2025 10:40
Спорт 21.01.2025 10:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.01.2025 22:00
Спорт 20.01.2025 22:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:41
Гандболисты «Каустика» дома проиграли астраханскому «Динамо» в СуперлигеСмотреть фотографии
21:32
Бойца с позывным «Тимоха» проводят в последний путь в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:09
Волгоградцев предупредили об увеличении пени по долгам за коммуналкуСмотреть фотографии
20:47
Суд в Михайловке отправил в СИЗО подозреваемого в педофилии цыганаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:30
Волгоградец подал в суд на бизнес-коуча за невыполненное обещание о миллионеСмотреть фотографии
20:07
Минюст предложил не арестовывать беременных и отцов-одиночекСмотреть фотографии
19:26
Обвиняемый в получении взятки экс-глава Елани вышел из СИЗОСмотреть фотографииCмотреть видео
19:18
Ветераны продолжают принимать поздравления в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:00
В Волгограде простятся с погибшим на СВО контрактником Владимиром БрусинскимСмотреть фотографии
18:18
На севере Волгограда утром 29 января приступят к восстановлению водоводаСмотреть фотографии
17:56
«Выпрыгнула из окна»: мать двоих детей из Волгоградской области пропала в Подмосковье при странных обстоятельствахСмотреть фотографииCмотреть видео
17:25
В Госдуме хотят защитить россиян от навязывания допуслугСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде снизится стоимость ОСАГОСмотреть фотографии
16:21
Тело рыбака нашли в реке Бузулук в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде притворявшиеся девочками вымогатели и разбойники пошли под судСмотреть фотографии
15:45
В Серафимовиче простились с почетным жителем города Геннадием БондаренкоСмотреть фотографии
15:37
Волгоградцев шокировало завирусившееся видео с цыганской свадьбы детейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:56
Бесплатный прием онкологов организуют в трех городах Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:41
Оперативники перехитрили и отправили в колонию 32-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
14:05
В Волжском осудят водителя иномарки за смерть пешехода на ул. ПушкинаСмотреть фотографии
14:02
Гуляющий кот принес смертельную инфекцию в хутор под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области экс-директора школы осудили за фиктивное трудоустройство механикаСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде заметили колонну скорых на проспекте ЖуковаСмотреть фотографии
13:25
На 25% выросло количество волгоградцев, выбирающих новые технологии билайнСмотреть фотографии
13:01
Тайна на миллиард: жена и любовница бизнесмена Зубкова выясняют отношения на федеральном каналеСмотреть фотографии
12:59
150 кг сомнительной свинины обнаружили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:53
Два друга-пенсионера погибли на зимней рыбалке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:45
Обладмин: семь из 10 пострадавших в ДТП школьников выпишут из больницыСмотреть фотографии
12:37
В Советском районе 29 января закроют две полосы в тоннелеСмотреть фотографии
12:14
Число госпитализаций простуженных волгоградцев выросло на 16%Смотреть фотографии
 