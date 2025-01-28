Гандболисты «Каустика» дома проиграли астраханскому «Динамо» в Суперлиге





Гандболисты «Каустика» сегодня, 28 января, дома уступили астраханскому «Динамо» со счетом 30:39 в очередном туре мужской Суперлиги. Волгоградский клуб продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата, сообщает V102.RU.

«Каустик» подошел к противостоянию с географическими соседями на последнем, 11-м месте с двумя набранными очками, а астраханская команда была не сильно впереди - на девятой позиции с шестью баллами. Сегодняшнюю игру хозяева начали активно. Уже на старте встречи отличился Станислав Токмаков. До четвертой минуты соперники обменивались точными попаданиями - «Каустик» выходил вперед, а «Динамо» отыгрывалось. Далее астраханцы за пять минут забросили четыре безответных мяча, оторвавшись от соперников на весомое расстояние -7:3.

Теперь уже «Каустику» пришлось отыгрываться, но попытки догнать динамовцев были безуспешными. В начале второй половины тайма Никита Ларин реализовал семиметровый. Затем астраханские исполнители Андрей Гордеев и его тезка Климентьев довели преимущество бело-голубых до пяти мячей - 13:8. После этого наставник волгоградской команды Дмитрий Бочарников, недовольный ходом поединка, взял тайм-аут. На 24-й минуте опытный игрок «Каустика» Сергей Косенков отличился в позиционном нападении. В начале заключительного отрезка первой половины бросок Никиты Ларина с пенальти отразил голкипер Матвей Кревчик. Концовка тайма прошла под контролем гостей, которые к перерыву оформили лидерство со счетом 19:14.

Отдых не помог гандболистам «Каустика» встряхнуться и исправить ситуацию. Динамовцы были быстрее и выглядели более заряженными на борьбу. Также волгоградцев подвели реализация и уверенная игра Матвея Кревчик в воротах соперника. На 39-й минуте динамовский игрок Альберт Гумаров с семиметрового сделал счет 25:17. Следом сократил отставание Косенков. При этом «химикам» не хватило системности в атаке, чтобы плотнее приблизиться к бело-голубым.

Перед стартом заключительной пятиминутки Бочарников в очередной раз взял тайм-аут, но к этому времени интриги о победителе практически не осталось - «Динамо» вело с разницей «плюс восемь». В самой концовке встречи волгоградский спортсмен Никита Светлов отметился попаданием, которое на итоговый результат уже не повлияло. 39:30 - закономерная победа «Динамо». Лучшим бомбардиром в составе «Каустика» стал Сергей Косенков, реализовавший девять атак из девяти. Волгоградский коллектив пока не может исправить свое турнирное положение, потерпев уже третье поражение подряд в Суперлиге.

В следующем туре 3 февраля «Каустик» на выезде сыграет с клубом «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев