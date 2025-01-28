Здравоохранение

Число госпитализаций простуженных волгоградцев выросло на 16%

Здравоохранение 28.01.2025 12:14
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28.01.2025 12:14


Количество госпитализированных с острой респираторной инфекцией жителей увеличилось в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, рост составил 16%. При этом в регионе число случаев заболевания ОРИ выросло ненамного, всего на 2%. А заболеваемость COVID-19 и вовсе уменьшилась на 41%.

По итогам  лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих вирусов по-прежнему чаще всего выявляются вирусы негриппозной этиологии: риновирусы (с наибольшей частотой), коронавирус (HCoV), РС-вирус, бокавирус, аденовирус, парагрипп и COVID-19. Все чаще диагностируется и грипп двух видов.

В управлении РПН рекомендуют волгоградцам в целях профилактики ОРИ чаще пользоваться кожными антисептиками.

Фото V102.RU

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