Число госпитализаций простуженных волгоградцев выросло на 16%

Количество госпитализированных с острой респираторной инфекцией жителей увеличилось в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, рост составил 16%. При этом в регионе число случаев заболевания ОРИ выросло ненамного, всего на 2%. А заболеваемость COVID-19 и вовсе уменьшилась на 41%.
По итогам лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих вирусов по-прежнему чаще всего выявляются вирусы негриппозной этиологии: риновирусы (с наибольшей частотой), коронавирус (HCoV), РС-вирус, бокавирус, аденовирус, парагрипп и COVID-19. Все чаще диагностируется и грипп двух видов.
В управлении РПН рекомендуют волгоградцам в целях профилактики ОРИ чаще пользоваться кожными антисептиками.