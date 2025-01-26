



В комитете здравоохранения Волгоградской области подтвердили смерть пятилетнего мальчика, пострадавшего 25 января на пожаре в Тракторозаводском районе Волгограда. Напомним, ребёнок был доставлен в реанимацию больницы №25 в крайне тяжёлом состоянии с ул. Героев Тулы. Всю ночь за его жизнь боролись врачи Больничного комплекса.

Ранее о гибели пострадавшего мальчика сообщило ИА «Высота 102».

– Ребёнок поступил в крайне тяжелом состоянии, сегодня утром мальчик скончался в реанимации, несмотря на усилия врачей, – сообщили информагентству в облздраве.

Количество жертв пожара в двухкомнатной квартире, таким образом, увеличилось до четырёх человек. Накануне сообщалось о гибели трёхлетних близнецов и пожилой женщины. Все дети были приёмными в семье.