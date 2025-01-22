Экология

Экосовет собрался в Волгограде на первое заседание: наметили планы

Экология 22.01.2025 19:16
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22.01.2025 19:16


Первое в этом году заседание Экологического совета при Волгоградской областной думе прошло сегодня, 22 января, под председательством Ирины Соловьевой. В ходе мероприятия участники обсудили планы на 2025 годи, а также первоочередные вопросы –  по содержанию охотхозяйств и учета охотничьих ресурсов Волгоградской области. 

Открывая заседание, глава Экологического совета напомнила о том, что Волгоградский регион успешно справился со всеми задачами в рамках национального проекта «Экология». В регионе, напомним, начались и продолжаются оздоровление Волги и рек Донского бассейна, расчистка водных объектов, строительство ГТС, берегоукрепление и ликвидации свалок. Кроме того, в Волгоградской области ведется совершенствование системы обращения с отходами, большие сдвиги произошли в экологической политике промпредприятий.

А сегодня уже, подчеркнула Ирина Соловьева, регион участвует в новом национальном проекте. 

– 1 января 2025 года регион подключился к новому национальному проекту «Экологическое благополучие», что является одной из национальных целей, обозначенных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, – акцентировала внимание глава Экологического совета. – Это означает, что решение экологических вопросов не сходит с повестки дня как государственной, так и региональной власти, более того – выходит на первый план. Большая роль в этом отводится общественности и прежде всего общественному контролю за реализацией проектов, входящих в структуру нацпроекта. С учетом новых задач, поставленных главой государства  в рамках нацпроекта и губернатором Волгоградской области Андреем Ивановичем Бочаровым в ходе одной из первых стратегических сессий, Экосовету предстоит реализовать большой объем мероприятий, направленных на развитие региона с соблюдением баланса между внедрением стратегически важных для экономики технологий и сбережением, восполнением природного потенциала нашего края.

И одним из первоочередных мероприятий ближайшего времени станет участие Экосовета в учете охотничьих ресурсов на закрепленных охотничьих угодьях Волгоградской области. Напомним, что уже не первый год в ходе рабочих поездок в охотхозяйства члены Экосовета ведут такую работу, а также следят за поддержанием охотничьей инфраструктуры, разведением и пополнением охотничьих животных, проведением биотехнических мероприятий. 


По словам Ирины Соловьевой, совместная работа исполнительной власти и общественников обеспечивает более строгий и прозрачный контроль за объектами лесного хозяйства и животного мира, расчет квот добычи охотресурсов, способствует активному внедрению научного подхода в методике учета численности охотничьих ресурсов. 

– В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин одной из стратегических целей по достижению экологического благополучия назвал деятельность по сохранению и восстановлению лесов, сбережению и восполнению охотничьих ресурсов страны, рациональному отношению к их использованию. Этого можно добиться, только четко выполняя нормы природоохранного законодательства, чего мы требуем, в первую очередь, от охотпользователей, – подчеркнула Соловьева. – За последние годы, в том числе благодаря взаимодействию общественности и исполнительной власти регион достиг значительных успехов по техническому перевооружению лесничеств, восстановлению лесов, увеличению числа лесных питомников в целях сохранения их как места непосредственного обитания животного мира. Эта работа будет продолжена в ходе реализации федеральных проектов «Сохранение лесов» и «Сохранение биоразнообразия» нового нацпроекта «Экологическое благополучие».

Особое внимание, по ее словам, в ткущем году по-прежнему будет уделяться организации обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и биологическими отходами на территории охотхозяйств. По данным Облкомприроды,  к началу 2025 года только 28% от общего числа охотпользователей заключили договоры с региональным оператором на вывоз ТКО – работа по этому направлению будет усилена.

К сожалению, не все охотхозяйства понимают важность этой работы, но именно от нее зависит успешная реализация поставленных губернатором Андреем Ивановичем Бочаровым в рамках стратегической сессии задач по сокращению негативного воздействия на природу, сохранению уникального биоразнообразия, природных парков и охраняемых природных территорий, развитию экологического туризма, – сделала акцент глава Экосовета. 

В этой связи членами общественной организации совместно с облкоприроды разрабатываются инициативы по совершенствованию законодательства в этой сфере, которые планируется рассмотреть на Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

Добавим, что план работы Экологического совета при Волгоградской областной думе и его постоянных комиссий в 2025 году насчитывает более 160 различных мероприятий. 

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