На юге Волгограда снесут разрушенную советскую остановку

В Красноармейском районе Волгограда появится новая остановка вместо разрушенной. Напомним, в начале января обвалилась одна стена бетонной конструкции на остановке «Дома речников», возведенной еще во времена Советского союза и расположенной по направлению к центру города. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Коммунальные службы ликвидировали завалы бетона. Но волгоградцы переживают, как бы процесс разрушения не продолжился.





В администрации Волгограда в ответе на редакционный запрос V102.RU пояснили, что остановочный павильон в этом месте будет заменен – работы запланированы на текущий год.

- Вместо старой бетонной конструкции здесь будет установлен современный остановочный павильон из металла и закаленного стекла, с лавочками и урной, - пообещали в мэрии.

Между тем, на «Домах речников» по направлению на юг Волгограда уже стоит современная остановка. Однако часть стекла в конструкции отсутствует – видимо, постарались вандалы.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU