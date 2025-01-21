Расследования

На юге Волгограда снесут разрушенную советскую остановку

Расследования 21.01.2025 10:13
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21.01.2025 10:13


В Красноармейском районе Волгограда появится новая остановка вместо разрушенной. Напомним, в начале января обвалилась одна стена бетонной конструкции на остановке  «Дома речников», возведенной еще во времена Советского союза и расположенной по направлению к центру города. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Коммунальные службы ликвидировали завалы бетона. Но волгоградцы переживают, как бы процесс разрушения не продолжился. 


В администрации Волгограда в ответе на редакционный запрос V102.RU пояснили, что остановочный павильон в этом месте будет заменен – работы запланированы на текущий год.

- Вместо старой бетонной конструкции здесь будет установлен современный остановочный павильон из металла и закаленного стекла, с лавочками и урной, - пообещали в мэрии. 

Между тем, на «Домах речников» по направлению на юг Волгограда уже стоит современная остановка. Однако часть стекла в конструкции отсутствует – видимо, постарались вандалы. 

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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