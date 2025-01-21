Расследования

Парад планет от волгоградцев скрыли облака

Расследования 21.01.2025 08:22
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21.01.2025 08:22


Облачность помешала жителям Волгоградской области увидеть парад планет в ночь на 21 января. Как сообщает ИА «Высота 102», если бы небо было ясным, волгоградцы могли запечатлеть уникальное астрономическое явление, когда Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн выстроились в одну линию. 
Однако шанс понаблюдать за парадом планет у жителей региона еще есть. Шеренгу небесных тел  можно будет увидеть вплоть до 25 января. Однако только четыре из них, кроме Урана и Нептуна, будут доступны невооруженному глазу. Возможность зафиксировать парад планет повышается в тех местах, где нет ночного освещения - в районах и селах Волгоградской области. К слову, последний раз парад планет наблюдался в августе прошлого года. 
Фото из архива V102.RU

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