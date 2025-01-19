Здравоохранение

«Одним насморком всё не обходится»: инфекционист - об опасности «гуляющего» по миру метапневмовируса

Здравоохранение 19.01.2025 18:03
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19.01.2025 18:03


В последние дни о «гуляющей» по миру метапневмовирусной инфекции говорят едва ли не как о преемнице коронавируса. На фоне новостей о переполненных больницах в Китае и Казахстане многие горожане спешат в аптеки и закупаются про запас. Действительно ли вирус так опасен своими последствиями, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у инфекциониста Ольги Чернявской. 

Называть метапневмовирус новым «джином», неожиданно вырвавшимся из бутылки, было бы неверно. Возможно, сегодня мы бы и не узнали о его распространении, если бы не усовершенствованные методы диагностики, предполагает Ольга Чернявская. 

- Метапневмовирус входит в число респираторных вирусов, которые вызывают ОРВИ, и регистрируется ежегодно – в какие-то периоды этот возбудитель становится активнее, в какие-то, напротив, уступает место «коллегам», - отмечает заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ. - Обследуют ли нас  в поликлиниках на тип возбудителя? Нет. ОРВИ и ОРВИ. Определение вида возбудителя проводится выборочно, в некоторых назначенных для этого лечебных учреждениях с целью мониторинга ситуации. В медучреждениях проводят заборы и отправляют пробы в референс-центры. Эксперты отслеживают, сколько заболевших с этим типом возбудителя зарегистрировано в регионах и после этого делают вывод – да, в последнее время количество пациентов с  метапневмовирусом действительно увеличилось. Но колебания происходят каждый год, они были и в прошлом году, а, например, в 2023 году в аналогичный период доля метапневмовирусной инфекции была даже больше, чем сейчас. Просто тогда этот вопрос так бурно не обсуждался в СМИ.

Вирус, о котором заговорили в разных уголках мира, действительно опасен тяжелым течением болезни. Поражая нижние дыхательные пути, он рискует обернуться бронхитом или пневмонией. 

- В случае с метапневмовирусом все действительно не ограничивается одним лишь насморком, - подтверждает Ольга Чернявская. – Поэтому при появлении симптомов болезни я не рекомендую горожанам заниматься самолечением, ведь самостоятельно пациент не может оценить свое состояние. Отмечу, что состояние не равно самочувствию. Вы наверняка знаете людей, которые при температуре 37,2 уже пишут завещание. А бывает и наоборот – при высокой температуре и сильной одышке люди говорят, что чувствуют себя вполне сносно. 

Специфическими симптомами, помогающими распознать «зачинщика» болезни на глаз, метапневмовирус не обладает. Болезнь начинается, как и классическое ОРВИ. Красными флагами инфекционист называет многодневную (более 3-х дней) высокую температуру, боль в грудной клетке и появившуюся одышку.  

- Без лабораторных исследований мы точно не скажем, заболел ли человек коронавирусом, гриппом или метапневмовирусом, - объясняет врач. – Для всех типов возбудителей характерно наличие лихорадки, интоксикационного и катарального синдромов. Правда, грипп чаще всего начинается не с першения в горле и с заложенности носа, а с температуры, ломоты во всем теле, головной боли, боли при движении глазных яблок, то есть с интоксикационного синдрома. Но и эти разделения весьма условны. 

Тяжелее всего встречу с метапневмовирусом переживают дети и пожилые люди. Впрочем, своей основной мишенью эти категории выбирают и многие другие возбудители. 

- У детей еще несовершенна система иммунной защиты, и чем младше ребенок, тем для него опаснее инфекции. К тому же, у взрослых больше «опыт» взаимодействия с вирусами. Существует такой механизм, как «иммунологическая память», - после встречи с каким-то конкретным возбудителем иммунная система этот вирус «запоминает» и при следующей встрече реагирует на него быстрее. Маленькие же пациенты такой защитой пока не обладают. В конце концов, в силу того что дети и сами меньше, дыхательный тракт у них короче, и вирус быстрее достигает нижних отделов, - комментирует Ольга Чернявская. – Пожилые люди в большинстве своем имеют массу хронических заболеваний, что, конечно, отягощает течение любого заболевания. Да, в этом случае метапневмовирус действительно может протекать достаточно тяжело. Чем в этом случае помочь своему организму? К сожалению, прививки от метапневмовирусной инфекции нет. Наиболее уязвимым пациентам я советую обратиться к врачу. Специалист поможет подобрать противовирусный препарат, который можно принимать с целью профилактики в период повышения заболеваемости. Кроме того, в местах массового скопления людей, на мой взгляд, совсем не лишней будет маска. Эта элементарная мера безопасности не обладает 100% эффективностью, но все же снижает риски заражения.

Автор Виктория Чумакова

Фото из архива ИА «Высота 102»

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