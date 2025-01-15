Гандболистки «Динамо-Синары» в жесткой борьбе уступили ЦСКА





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 15 января, в Москве в упорной борьбе уступили ЦСКА со счетом 30:35 в очередном туре первой части предварительного этапа женской Суперлиги. Бело-голубые потерпели первое поражение в 2025 году, сообщает V102.RU.

Динамовки начали матч активно и по-хозяйски. На второй минуте дальним попаданием счет открыла Екатерина Долматова. В следующей атаке красно-синие заработали пенальти, который реализовала Карина Сабирова, переигравшая Марию Дувакину. Затем гостьи выдали ударный отрезок, забросив три мяча подряд — дважды отличилась Арина Безбабных и большинство реализовала Анастасия Чешева.

Динамовки в стартовом отрезке поединка смогли удивить оппоненток и проводили быстрые и, самое главное, результативные розыгрыши. В начале второй десятиминутки Виктория Турусина с передачи Екатерины Скивко сделала счет 8:5 в пользу волгоградского клуба. К сожалению, ближе к середине первой половины противостояния у бело-голубых немного снизилась реализация, а гандболистки ЦСКА добавили в эффективности своих атак, что позволило подопечным Надежды Муравьевой со временем сравнять.

Постепенно инициатива стала переходить к красно-синим. Бело-голубые отметились несколькими обидными потерями и не смогли довести до результативного завершения некоторые свои атаки, а столичные исполнительницы хладнокровно пользовались гостевыми ошибками и оторвались на три очка. Наставник «Синары» Евгений Дмитриев за три минуты использовал два тайм-аута, активно стараясь внести своевременные корректировки в действия своих игроков.

Сразу после второго минутного перерыва Анастасия Шкитина отличилась в позиционном нападении и сократила отставание до двух мячей. Концовка первой половины прошла в равной борьбе. Перед перерывом яркий мини-отрезок удалось провести Екатерине Скивко, забросившей три мяча за две заключительные минуты. Однако этого не хватило «Синаре», чтобы сократить дистанцию. Со счетом 19:16 в пользу ЦСКА завершился первый тайм.

После возвращения из раздевалок волгоградки снова активизировались. На 33-й минуте Арина Безбабных реализовала семиметровый. Спустя несколько минут после результативных бросков Скивко и Чешевой гостьи приблизились к армейкам на минимальное расстояние — 21:22. Правда, в следующей атаке экс-динамовка Варвара Семина с ближней дистанции переиграла свою бывшую одноклубницу Марию Дувакину и восстановила преимущество в два мяча.

«Синара» действовала на равных с оппонентками, долгое время не позволяя хозяйкам оформить большой отрыв. Более того, бело-голубые имели неплохие шансы и выиграть в сегодняшнем матче, однако во второй половине тайма волгоградские гандболистки снова стали допускать потери на чужой половине. При счете 29:27 гостьи в очередной раз ошиблись, чем вскоре и воспользовались игроки ЦСКА — реализовала большинство Валерия Собкало. После этого динамовские исполнительницы не могли забросить на протяжении семи минут, что и стало ключевым отрезком в сегодняшнем поединке.

Размочила голевую засуху Стефания Белолипецкая, но к этому времени ЦСКА убежал сильно вперед - 32:28. В концовке бело-голубые отчаянно бились, старались отыграться, но сил и эмоций на финальный рывок подшефным Дмитриева уже не хватило. Волгоградки показали достойный гандбол на фоне одного из главных фаворитов сезона, однако в итоге уступили со счетом 30:35.

Таким образом, «Динамо-Синара» в 2025 году потерпело первое поражение и осталось на седьмом месте с 15-ю очками. Тольяттинская «Лада», идущая строчкой выше, сегодня дома обыграла АГУ- «Адыиф» из Майкопа со счетом 31:19 и оторвалась от бело-голубых на четыре балла. В следующем туре волгоградская команда 20 января на «Динамо Арене» примет лидера нынешнего чемпионата — «Ростов-Дон». Начало поединка в 18-30 ч.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» (архив)