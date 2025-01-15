



После серии публикаций ИА «Высота 102» Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на аварийное общежитие в Кировском районе Волгограда по адресу ул. Быстрова, д.84. Как сообщает ИА «Высота 102», председатель СК России затребовал у регионального главка доклад по расследованию ранее возбужденного уголовного дела.

- В СМИ и социальной сети сообщается о продолжающемся нарушении прав жильцов общежития на улице Быстрова в городе Волгограде. Здание 1968 года постройки признано аварийным в 2021 году, однако до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено, - рассказали журналистам в пресс-службе Следкома.

В ведомстве также отметили, что, по словам жильцов, в доме не прекращаются регулярные коммунальные аварии, а обращения к местным властям и в УК никакого результата не имеют.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову вновь представить доклад об установленных по результатам проведенных следственных действий обстоятельствах.

В свою очередь в прокуратуре ИА «Высота 102» рассказали о том, что ранее в судебном порядке на администрацию Волгограда была возложена обязанность по досрочному расселению МКД в связи с угрозой его обрушения. Срок, установленный чиновникам, закончился 31 декабря 2024 года. При этом муниципалитет это решение проигнорировал.

- Сейчас принимаются меры к принудительному исполнению решения через службу судебных приставов. Эта процедура займёт около двух месяцев. Если и после этого дом не будет расселён, то ответственным лицам муниципалитета будет грозить наказание вплоть до уголовной ответственности за неисполнение решения суда, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

В надзорном органе также отметили, что вопрос с расселением аварийного дома находится на контроле.

Напомним, ранее редакция ИА «Высота 102» неоднократно рассказывала об ужасающем состоянии бывшего общежития завода «Химпром», находящегося по адресу ул. Быстрова, д.84. Ещё в октябре 2024 года местные жители сообщали журналистам о том, что из-за коммунальной аварии на коммуникациях водоснабжения и водоотведения в доме оказались затоплены сразу несколько этажей. Поток воды был такой силы, что начал просачиваться через несущую стену и стекать снаружи фасада дома.

По словам волгоградцев, за три месяца обслуживающая организация так и не смогла починить инженерные сети. В результате и так стремительно разрушающиеся перекрытия напитались влагой. Собственники боятся, что это в любой момент может привести к их обрушению. При этом не меньшие опасения у волгоградцев вызывают и ранее озвученные планы властей решить вопрос с домом в рамках скандально известной муниципальной программы «Жилище», которая используется чиновниками для расселения общежитий, где малая жилая площадь комнат. В результате собственники лишаются собственной жилплощади, получая взамен компенсации, на которые невозможно приобрести полноценное жильё.

Примечательно, что как только глава СК России вновь запросил доклад по расследованию уголовного дела, аварийная бригада УК «Парадигма» всё же доехала до МКД и устранила аварию. Соответствующую информацию также подтвердили и в Государственном жилищном надзоре Волгоградской области, специалисты которого также внимательно следят за ситуацией в общежитии.