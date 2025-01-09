«Чудо не случилось»: власти Волгограда сорвали расселение бывшего общежития «Химпрома»





1 января 2025 года, одновременно с первыми ударами курантов, в Волгограде оказалось сорвано расселение многоквартирного дома № 84 на ул. Быстрова. Как сообщает ИА «Высота 102», суд ещё в марте 2024 года по требованию прокуратуры обязал городскую администрацию расселить бывшее общежитие завода «Химпром». На это из-за опасности разрушения здания властям было отведено всего девять месяцев, однако чиновники решение суда так и не исполнили.





Несмотря на угрозу жизням и здоровью волгоградцев, доказанную экспертизами, власти зашли в череду обжалований и кассаций. В итоге 3 декабря 2024 года 4-й кассационный суд в Краснодаре подтвердил, что вынесенные ранее решения абсолютно правомерны, а попытки властей оспорить сроки расселения МКД – безосновательны.

- 31 декабря 2024 года истёк срок исполнения решения суда. Однако чудо не случилось. Сейчас уже первая декада января заканчивается, а с нами до сих пор никто из администрации даже и не связался, - рассказала журналистам жительница аварийного дома Марина Бутинкова.

По словам волгоградки, с каждым днём в доме всё опаснее находиться. Дело в том, что из несущих стен целыми рядами выкрашиваются кирпичи. Процесс опадания кладки в последнее время ускорился до такой степени, что в некоторых местах в стенах уже виднеются сквозные повреждения. Одновременно по перекрытиям стремительно расползаются трещины.





- Ситуация ухудшается на глазах, и всё это во многом происходит из-за подвала. Он вот уже несколько лет как топится кипятком. Вода там стоит по 50-60 сантиметров. Постоянно парит. Естественно, что и без того аварийные железобетонные перекрытия, напитавшись влагой, становятся ещё более хрупкими, а и так давший усадку фундамент ещё сильнее проваливается вниз. Как результат – наш дом может в любой момент просто сложиться, заживо погребя всех нас в своих же комнатах, - добавила женщина.





Всё это волгоградцы пытались сами, по-человечески, донести до городской администрации, оббивая порги мэрии. А затем, не увидев никакого понимания, вынуждены были обращаться и в госжилнадзор, и в прокуратуру, и к председателю СК России Александру Бастрыкину.

Ещё до судебных разбирательств, в августе 2023 года эксперты МУП «Центральное межрайонное БТИ» подтвердили, что перечисленные повреждения говорят об исчерпании несущей способности перекрытий МКД, что несёт угрозу жизни и здоровью жильцов.





При этом власти пообещали расселить экс-общежитие в лучшем случае в 2026 году. Что, по мнению прокуратуры, с которым впоследствии согласились все судебные инстанции, не отвечает требованиям разумности. Здание попросту может до этого не достоять.

Напомним, как ранее сообщала редакция, осенью 2024 года, в преддверии рассмотрения кассационной жалобы в Краснодаре, чиновники направляли жильцам разрушающегося дома официальный ответ, где немного смягчили сроки. По новой версии, власти Волгограда обещали расселить дом к сентябрю 2025 года. Однако и эти сроки также почему-то никак не учитывали уже вынесенное на тот момент судебное решение. Кроме того, чиновники признались, что планируют закрыть вопрос с домом в рамках скандально известной муниципальной программы «Жилище». Последняя не учитывает специфику общежитий и позволяет по суду выселять граждан на улицу с мизерными компенсациями в размере 900 тыс. рублей – 1,2 млн рублей за жилую комнату.

В настоящее время собственники находятся в безвыходном положении. С одной стороны, они боятся погибнуть под завалами аварийного общежития, а с другой – оказаться на улице с детьми, вещами и копеечной компенсацией, размера которых хватит разве лишь на такую же комнату в идентичном аварийном общежитии, только по другому адресу.

– Но тогда смысл в такого роде расселении? Неужели ради отчёта, – задаётся вопросом Марина Бутинкова.

Женщина также подчёркивает, что администрация Волгограда несколько раз предлагала отдельным жильцам воспользоваться услугами маневренного жилья, однако, по словам собственников, такие комнаты не многим лучше их собственных, да и, к тому же, согласившись, горожане опасаются остаться без положенного им по закону в кратчайшие сроки жилья.

В декабре 2024 года собственники обратились на прямую линию президента Владимира Путина, прося о помощи с пересиливанием. Также волгоградцы надеются на то, что в сложившейся ситуации добиться справедливого расселения им поможет и прокуратура Волгоградской области.