С вещами на выход? В Волгограде жильцы взятого Бастрыкиным на контроль общежития могут оказаться на улице





В Кировском районе Волгограда жильцы бывшего общежития завода «Химпром» по адресу ул. Быстрова, д. 84, вынуждены вновь бить тревогу. Как сообщает ИА «Высота 102», собственники комнат в аварийном доме недавно узнали, что администрация готовится расселить сооружение в рамках скандально известной муниципальной программы «Жилище», которая позволяет по решению суда изымать комнаты, выплатив владельцам компенсации, на которые в нынешних условиях невозможно приобрести новую жилплощадь.







– Мы добиваемся расселения нашего дома вот уже больше 10 лет. Сначала нас футболили из инстанции в инстанцию, затем откровенно тянули время. В 2021 году власти всё же провели экспертизу, подтвердившую и так очевидный для любого здравомыслящего человека факт – здание с разваливающимися фасадами для проживания непригодно, – рассказала собственница одной из комнат Надежда Стадник.

Однако и после этого расселять дом никто не поспешил.

– Из-за того, что все эти 10 лет мэрия затягивала процесс признания нашего общежития аварийным, мы не вошли в региональную программу расселения. Вместо этого в 2021 году нас включили в муниципальную, обязанности по которой муниципалитет также до последнего времени игнорирует, – добавила волгоградка.





По словам жительницы общежития, после поручения Александра Бастрыкина в производстве третьего отдела по особо важным делам СУ СК России по Волгоградской области расследовалось уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Волгограда, в действиях которых правоохранители усмотрели признаки злоупотребления полномочиями.

Кроме того, в этом году прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении городских властей к ускоренному расселению опасного для проживания общежития. Первая инстанция поддержала требование надзорного органа, однако администрация уже анонсировала собственникам апелляцию.

Но, судя по всему, муниципалитет осознаёт, что бесконечно затягивать расселение не удастся, поэтому готовится выкупить несколько сотен жилых комнат в рамках муниципальной программы «Жилище».





– Мы буквально в конце сентября получили официальный ответ от властей, что квартиры нам предоставляться не будут. А единственное, на что мы можем рассчитывать, – это компенсации. В доме порядка 500 комнат. Здесь проживают многодетные мамочки, инвалиды. Очень много пенсионеров. В 2021 году, когда нас приглашали в администрацию после признания дома аварийным, власти заверили, что расселение будет производиться, скорее всего, в ЖК «Колизей». Сейчас же, оказывается, денег на это ни в региональном, ни в городском бюджете нет, – отметила Надежда Стадник.

Волгоградка подчёркивает, что речь не идёт о жадности или желании нажиться за счёт государства. Для подавляющего большинства жильцов общежития комната в 18 кв. метров — единственный угол. У многих собственников непростая судьба. А сейчас людей фактически могут просто выкинуть на улицу.

Всё дело в том, что муниципальная программа «Жилище» не учитывает специфику общежитий, где собственник владеет не полноценной квартирой, а лишь небольшой комнатой малого метража. При этом основной объём компенсации как раз и формируется исходя из площади жилого помещения.

Кроме того, при расчёте компенсации властями учитывается не стоимость одного квадратного метра, утверждённая Минстроем России для Волгоградской области, а цена, определяемая индивидуально для каждого жилого помещения по итогу заказанной мэрией экспертизы.

Мизерная цена кв. метра и выселение решением суда несогласных, похоже, по закону — это всё, на что могут рассчитывать волгоградцы, прожившие десятилетия в нечеловеческих условиях.

Ранее редакция уже рассказывала о судьбе матери и ребёнка-инвалида, которых вместе с другими собственниками д. 28 на ул. Таращанцев Краснооктябрьского района Волгограда администрация по суду лишает жилья, заставив взять компенсацию в размере порядка 1 млн рублей. При том что утверждённая Минстроем стоимость кв. метра в регионе сейчас уже достигла 91,4 тыс. рублей, а фактическая уже давно перевалила за 100 тыс. рублей.

В случае с жильцами МКД на ул. Быстрова пройти независимую экспертизу стоимости недвижимости им ещё только предстоит, однако в любом случае выплата едва ли позволит приобрести собственникам полноценную жилплощадь.

– Если честно, у нас бабушки до сих пор не осознают, что никаких квартир не будет. Люди не могут поверить, что в нашем государстве им могут всучить лишь какие-то крохи, которых в лучшем случае хватит лишь чтобы купить комнату в таком же аварийном общежитии, — сетует Надежда Стадник.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать перспективы расселения бывшего общежития «Химпрома», пояснить, когда будет произведена независимая оценка жилых комнат, а также рассказать в каком ЖК на территории областного центра сейчас возможно приобрести квартиры стоимостью до 1,3 млн рублей, которые, как правило, выплачиваются жильцам общежитий, расселяемым по муниципальной программе.

– Согласно нормам действующего федерального законодательства, собственникам жилых помещений в домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года, выплачиваются денежные компенсации за их жилье. Размер выплаты определяется на основании заключения независимых экспертов, которые оценивают помещение так, как если бы оно находилось в технически исправном доме. При расчете размера компенсации учитывается как действующая на момент оценки рыночная стоимость самого жилья, так и доля собственника в стоимости общего имущества в многоквартирном доме и земельного участка, на котором он расположен, – подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.

Кроме того, в части объёма выплат чиновники посетовали на жёсткие правовые рамки, которое не предусматривают возможности увеличения компенсаций.

– По действующему законодательству муниципалитет при выкупе аварийных жилых помещений обязан руководствоваться результатами оценки независимых экспертов. В случае, если жильцы будут не согласны с заключением экспертов, они могут обратиться в суд. Если решением суда сумма компенсации будет изменена, это даст муниципалитету законное основание для ее соразмерного увеличения, – добавили в муниципалитете.

Что делать в сложившейся ситуации — собственники общежития не знают. Стены в доме вот-вот могут обрушиться. Кирпичная кладка практически насквозь выкрошилась. Коммуникации все текут.

– У нас на верхних этажах вот уже несколько недель текут трубы. Так вода нашла выход в фасадной стене и прям по ней стекает вниз с уличной стороны. И без того хрупкий кирпич сейчас отсырел – ударят морозы и беды не избежать. Подвал в доме затоплен уже больше 10 лет. Доходит до того, что сантехники боятся туда спускаться. Говорят, что он всклянь наполнен водой и в случае чего до коммуникаций нужно добираться вплавь, – рассказала Надежда Стадник.





Но и альтернатива — остаться без крыши над головой с копеечной компенсацией — волгоградцев не прельщает.

– В конце сентября мы записали с соседями коллективное видеообращение к президенту Владимиру Путину. Позже мы собрали ещё и подписи и направили жалобу в Генпрокуратуру России, – добавила жительница.

Отметим, собственники дома № 84 на ул. Быстрова пока ещё верят, что на них всё же обратят внимание. Ведь не может быть такого, что одним гражданам, проживающим в таких же трущобах, но признанных аварийными в 2012–2017 годах, власти предоставляют полноценные квартиры, а их, по сути, выгоняют на улицу, лишая единственного жилья.

Фото и видео: Надежда Стадник