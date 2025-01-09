



В Волгоградской области завершается подготовка к реализации масштабного проекта по реконструкции очередного участка федеральной автотрассы «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Как сообщает ИА «Высота 102», ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» объявило о поиске подрядной организации, которой предстоит обновить автомагистраль в границах посёлка Горьковского и западного подъезда к Новому Рогачику.

- Ранее в 2022 году мы завершили строительство участка автотрассы А-260 в границах посёлка Горьковского, где была построена современная четырёх полосная объездная дорога, а также развязки и путепроводы, позволяющие беспрепятственно проезжать через железнодорожные пути. Сейчас же мы готовимся приступить к реализации нового этапа реконструкции магистрали. На этот раз будет расширен участок дороги с 24 по 42 километр, - рассказали журналистам в пресс-службе казённого учреждения.

Согласно проекту работ, специалистам предстоит расширить до четырёхпольного участок проезжей части длиной в 17 километров. Кроме того, сюда же входит строительство двух транспортных развязок, а также четырёх путепроводов и моста через реку Червлёная.

В рамках реализации проекта, специалисты построят и долгожданный обход Нового Рогачика.

Отметим, на реконструкцию очередного участка трассы А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» из федерального бюджета выделено 8,5 млрд рублей. Подрядчик будет отобран по итогу открытого аукциона в конце января 2025 года. Реализован проект должен быть в течение трёх лет, к 15 октября 2028 года.