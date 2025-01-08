В Волгоградской области в 2024 году наказание понесли сотни граждан, которые совершили в регионе различные преступления, в том числе в отношении детей. Некоторые уголовные дела имели большой общественный резонанс: о них сообщали не только местные, но и федеральные СМИ. ИА «Высота 102» предлагает вспомнить, какие приговоры по громким делам в ушедшем году вынесли суды региона.

От сжигания Корана до госизмены





Ранее осужденный в Грозном за сожжение Корана Никита Журавель 25 ноября выслушал в Волгограде приговор за уже другое преступление – госизмену. Коллегия их трех судей признала бывшего волгоградского студента виновным по ст. 275 УК РФ и приговорила его за сотрудничество со спецслужбами Украины к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы. По совокупности преступлений Журавелю назначено лишение свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.

Убийство ребенка и угрозы душительницы





К 18 годам колонии общего режима Волгоградский областной суд приговорил 25-летнюю Екатерину Аккубекову за жестокое убийство 9-месячного сына. Женщина бросила младенца одного, а сама ушла в загул на детские выплаты. Она прокутила 37 тысяч рублей. В это время ребенок, которого оставили без еды, воды и ухода, умер в муках от истощения.

Аккубекова вину не признала. Женщина пыталась убедить суд в том, что она поступила так, так как была уверена, что за ее сыном присмотрит бабушка. При этом, когда ее задерживали, она говорила, что устала от сына и избавилась от него сознательно. Однако потом она изменила показания.





Суд в Волгограде лишил родительских прав на малолетнюю дочь 25-летнюю Анастасию Мсхаладзе (Ахметову). Блогера признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и двум эпизодам угрозы убийством при помощи бейсбольной биты и электрошокера. Ей назначено наказание в виде 380 часов обязательных работ.

Установлено, что в июне 2023 года Мсхаладзе, находясь с дочерью в одной квартире в Тракторозаводском районе, применила в отношении нее физическое насилие. Она душила 8-месячную дочь подушкой и снимала это на видео. Теперь волгоградке предстоит выплачивать алименты на содержание дочери до достижения последней возраста 18-ти лет.

В ДТП лишили жизни студентов и школьниц





36-летнего водителя Mercedes Рагима Шыхалиева приговорили к 9 годам колонии общего режима за гибель в ДТП двоих 19-летних студентов ВолгГТУ. Молодые люди 30 сентября 2023 года ехали в иномарке Kaiyi E5 и оба погибли на месте происшествия. Шыхалиев двигался со скоростью не менее 108 км/ч.

Установлено, что водитель Mercedes при приближении к пересечению улиц Римского-Корсакова и Продольной не убедился в безопасности движения. Также он имел техническую возможность предотвратить ДТП, но не сделал этого, а после аварии скрылся с места происшествия.





Также к 9 годам колонии общего режима в Волгоградской области был приговорен 21-летний житель села Райгород Евгений Сороколетов, который летом 2024-го насмерть сбил двух 14-летних девочек. Управляя автомобилем «Нива» в состоянии алкогольного опьянения, на скорости порядка 100 км/ч, он совершил наезд на двух школьниц, которые шли по правой стороне обочины дороги в попутном направлении. От полученных травм девочки скончались.

Самокат, Lexus и смерть





Всего 2,5 года колонии получила 66-летняя местная жительница, которая в сентябре 2023 года переехала на дорогом кроссовере 14-летнего подростка в центре Волгограда. Мальчик скончался на месте ДТП. Сбив ребенка, переехав его, пенсионерка еще несколько метров тащила его под колесами. Выжить после травм, полученных в результате наезда, у мальчика не было никаких шансов.

Это нашумевшее ДТП произошло 13 сентября 2023 года на улице Новороссийской. Представитель потерпевшей стороны приговор комментировать отказался.

На троих 39,5 лет колонии





Трое молодых людей Дмитрий Крючков, Захар Кауркин и Кирилл Швецов были приговорены в Волгограде к длительным срокам за убийство и ограбление IT-специалиста в Ворошиловском районе. Преступление они совершили еще 30 сентября 2021 года, а приговор им вынесли в мае 2024-го.

Установлено, что молодые люди под видом покупки игровой приставки пришли в квартиру 23-летнего IT-специалиста. Они ограбили потерпевшего, а потом убили выстрелом в голову.

«Нащекотала» на приговор





Блогер из Самары Алена Агафонова признана в Волгограде виновной в реабилитации нацизма за скандальный видеоролик с щекотанием груди монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Девушку задержали в аэропорту Москвы, куда она прилетела с Бали. Россию она покинула сразу после того, как в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Однако избежать наказания ей не удалось.

Агафоновой назначили 10 месяцев принудительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства. Также ей запретили два года вести свой блог.

Конфликт в Иловле





Иловлинский районный суд в октябре 2024 года признал 36-летнего цыгана, который летом в ходе конфликта с местным жителем напал на сотрудника полиции, виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Ему назначено 2 года в колонии-поселении.

Эта нашумевшая история произошла в Иловле. Пьяный цыган ломился в дом многодетной семьи, а когда на место происшествия прибыл участковый, то повалил его на землю и нанес сверху не менее двух ударов в область груди. Второго сотрудника он толкнул и, потянув за рукав форменной рубашки, сорвал погон с правого плеча.

Фото: архив V102.RU / Объединенной пресс-службы судов региона / ГУ МВД России по Волгоградской области