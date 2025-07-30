Волгоградскую чиновницу Анну Елисееву хотят оставить в СИЗО

Следствие хочет продлить меру пресечения Анне Елисеевой, которая в настоящее время находится в столичном СИЗО. Соответствующий документ поступил в Басманный суд Москвы. Дата судебного заседания по рассмотрению ходатайства пока не назначена.
Напомним, мера пресечения в виде содержания в СИЗО Анне Елисеевой уже продлевалась в середине мая. Tе оставили под стражей до 6 августа, несмотря на ее попытки добиться смягчения меры пресечения в Мосгорсуде.
Во время содержания в СИЗО Анна Елисеева перестала быть руководителем департамента экономического развития и инвестиция мэрии Волгограда. Однако ее не уволили, а понизили – теперь она является заместителем руководителя департамента.
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