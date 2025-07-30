Расследования

Волгоградскую чиновницу Анну Елисееву хотят оставить в СИЗО

Расследования 30.07.2025 21:16
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30.07.2025 21:16


Следствие хочет продлить меру пресечения Анне Елисеевой, которая в настоящее время находится в столичном СИЗО. Соответствующий документ поступил в Басманный суд Москвы. Дата судебного заседания по рассмотрению ходатайства пока не назначена. 

Напомним, мера пресечения в виде содержания в СИЗО Анне Елисеевой уже продлевалась в середине мая. Tе оставили под стражей до 6 августа, несмотря на ее попытки добиться смягчения меры пресечения в Мосгорсуде. 

Во время содержания в СИЗО Анна Елисеева перестала быть руководителем департамента экономического развития и инвестиция мэрии Волгограда. Однако ее не уволили, а понизили – теперь она является заместителем руководителя департамента. 

Коллаж V102.RU

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