Главе Иловлинского района прокурор запросил 6 лет колонии





Сегодня, 31 июля, в Иловлинском районном суде Волгоградской области прошли прения по делу главы района Ивана Геля. Представитель прокуратуры запросил для чиновника 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как стало известно ИА «Высота 102», перед окончанием судебного следствия представитель потерпевших - родных погибшего на пожаре сотрудника администрации, поинтересовался у подсудимого, раскаивается ли он в том, что произошло с его подчиненным Александром Переяриным, готов ли возместить ущерб и извиниться перед родными погибшего. Однако Гель отказался отвечать на этот вопрос.



Во время прений представитель надзорного органа заявил, что преступление, которое вменяют главе Иловлинского района, имело место быть и оно доказано как письменными, так и устными фактами. А исправление подсудимого возможно лишь в условиях изоляции.



Представитель потерпевших – двух дочек и матери Переярина – Юрий Букаев в своем выступлении также подчеркнул, что преступление доказано, а в качестве отягчающего обстоятельства при назначении наказания попросил суд учесть наступление смерти потерпевшего в результате действий Ивана Геля. А в случае назначения реального наказания - взять подсудимого под стражу в зале суда. Прокурор, в свою очередь, обратился к суду с просьбой учесть смягчающее обстоятельство – имеющиеся в активе у главы района награды и благодарности.



Дочь погибшего при тушении пожара Переярина Юлия попросила суд наказать Геля по всей строгости закона и заявила, что смерть родного человека стала страшным потрясением для всей семьи.



А вот двое других потерпевших заявили на суде, что не считают главу района виновником гибели их коллеги. По их мнению, в случившемся были виноваты природа, погода и стечение трагических обстоятельств.



Выступил и адвокат Геля Михаил Расстрыгин. Он утверждал, что в тот трагический день его подзащитный не являлся начальником погибшего, а потому его приказы можно было не выполнять. Произошедшее он назвал несчастным случаем и попросил оправдать главу Иловлинского района.



С последним словом сам подсудимый выступит на следующем заседании, которое состоится уже через неделю.



Напомним, скоро будет три года, как при тушении ландшафтного пожара погиб начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Александр Переярин. Еще трое сотрудников пострадали. Из огненной ловушки их вывел местный фермер. Посмертно Александр Переярин был награжден Орденом Мужества. Следствие выяснило, что глава района Гель нередко отправлял своих подчиненных на борьбу с пожарами при том, что у них не было обязательной для этого экипировки и средств тушения и выдвинуло ему обвинение в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия - гибель человека.



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