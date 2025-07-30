Расследования

В Волжском родным 12 погибших на СВО героев передали награды

Расследования 30.07.2025 16:59
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30.07.2025 16:59


Сегодня, 30 июля, в Волжском Волгоградской области состоялась передача орденов Мужества родным и близким жителей города, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Церемония прошла во дворце культуры «Волгоградгидрострой». 

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность 12 волжан были удостоены государственных наград. 

Орденом Мужества посмертно награждены рядовые Николай Безукладицын, Дмитрий Хрусталев, Александр Захаров, ефрейтор Александр Дзюбин, старшина Алексей Яковлев. До конца остались верны воинской присяге старший лейтенант Вячеслав Ноздрин и рядовой Ярослав Иващенко. Ордена Мужества сегодня передали их детям – Дарье Ноздриной и Льву Иващенко.

Орденом Мужества и медалью Жукова посмертно награжден волжанин, рядовой Николай Юдин. Медали Жукова были переданы родственникам рядовых Станислава Баландина и Сергея Деришева. Медалью «За отвагу» посмертно награжден рядовой Александр Рылов, рядовой Алексей Строков – медалью Суворова.  

Фото администрации Волжского

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